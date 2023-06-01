º£Ç¯¤Î²Æ¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ë¡Ä½ë¤µ¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÈ÷¤¨¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Çß±«¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¹ß¿åÎÌ¤âÂç±«¤ËÃí°Õ¡¡µ¤¾ÝÄ£3¥«·îÍ½Êó
µ¤¾ÝÄ£¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿3·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·îÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
6·î¤«¤é8·î¤Î²Æ¤ÎÍ½Êó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É½ë¤µ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂç±«¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂç±«¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£