¡¡ABEMA¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Î¥·ー¥º¥ó5¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£Âè8²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Î¿·¾Ï¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤Î4Ìë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¹ÊÞ²þ³×¤Ë°Àï¶ìÆ®Ãæ¤Î»³ËÜÍµÅµ¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢¡É¥Û¥¹¥È¤Î»Õ¾¢¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë·³¿À¡Ê¿´Ì«°ì´õ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ¹ÊÞ²þ³×¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥³¥ì¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾åNo.1¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Å¹ÊÞ¡¦Leo¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤â¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¤Èþ·î¤ËÊâ¤ß´ó¤í¤¦¤È¤·¤¿»³ËÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èþ·î¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¤¥¿¥¤¤è¡×¤È°ì¸ÀÊü¤Á¡¢Èþ·î¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤§¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥¤¥Æ¥§¤è¡×¤ÈÀú¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¦¥·ー¥ó¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ·î¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç»³ËÜ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡Èþ·î¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¸ú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Èþ·î¤Ï»³ËÜ¤Ë¼Õºá¤·¡¢2¿Í¤ÏÍý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÈÅ·Å¨¡É¥¢¥ä¥È¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éÀè¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦´ë²è¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥º¥é¥Ö¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ´ë²è¤ÏÀ°·Á½÷»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£½÷À»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë1000Ëü±ß¤«¤±¤¿·ë²ÌÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëÍýÁÛ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤«¤ê¡¢95Ëü±ß¤«¤±¤ÆÀ°·Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾åÃÒÂç³ØºßÀÒ¤Î¤Ê¤Î¡¢À°·Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¼Â¤Ï¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦24ºÐ¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤µ¤ó¶ÐÌ³¤Î¤Þ¤¤¡¢26ºÐ¤ÇÁ´¿ÈÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ì¤Ê¤Î4¿Í¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤Ï6¿Í¡¢¤Þ¤º¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¹ðÇò¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¤Ê¤Î¡£»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤Î¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤äÊÑ²½¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤·¡¢2¿Í¤Ï°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤«¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ðー¤ÎÅ¹°÷¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Ã¥ー¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥Ã¥ー¤Ï¤Ò¤«¤ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÇ¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ò¤«¤ê¤Ï¡Ö¸å²ù¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À°·Á¤ò¼¤á¤¿¤¤¤Þ¤¤¤Ï¡¢¿¿·õ¤ËÈà½÷¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤¿¤¤¤Á¤ò»ØÌ¾¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¤¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡ÖÊÌ¤Î½÷À¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÊÖÅú¡£¤Þ¤¤¤ÎÎø¤Ï¼Â¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï2000Ëü±ß¤«¤±¤ÆÀ°·Á¤·¤¿¤ì¤Ê¡¢Èà½÷¤Ï°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤æ¤¦¤¤ò»ØÌ¾¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤æ¤¦¤¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÖ¤·¡¢2¿Í¤Ï·ë¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë