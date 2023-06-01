Æü·Ð225ÀèÊª¡§25Æü0»þ¡á400±ß¹â¡¢5Ëü7740±ß
¡¡25Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ400±ß¹â¤Î5Ëü7740±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü7321.09±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï418.91±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6772Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3840.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï24.52¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+400¡¡¡¡¡¡¡¡6772
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+400¡¡¡¡¡¡129869
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3840.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡ 10269
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34745¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+175¡¡¡¡¡¡¡¡ 686
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 726¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6¡¡¡¡¡¡¡¡ 543
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3840.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï24.52¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+400¡¡¡¡¡¡¡¡6772
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+400¡¡¡¡¡¡129869
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3840.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡ 10269
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34745¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+175¡¡¡¡¡¡¡¡ 686
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 726¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6¡¡¡¡¡¡¡¡ 543
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹