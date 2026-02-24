¹â»Ô¼óÁê¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©ÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¶¯Ä´¡¡°û¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ2Ç¯´Ö¥¼¥í¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤âÏÀÀï¡¡³ÆÅÞÂåÉ½¼ÁÌä
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¾®ÀîÂåÉ½¡§
É¬Í×¤Ê¿³µÄ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡Ê¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¡ËÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¤´¿³µÄ¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤âÏÀÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¾®ÀîÂåÉ½¡§
º£¤Ê¤¼¾ÃÈñ¸ºÀÇÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ê¤Î¤«¡£²¾¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡¢ÀÕÇ¤Å¾²Ç¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ä¤Ï»¿Æ±¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÅö³ºÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÍ¿ÌîÅÞ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¿³µÄ¤¹¤ë¡£
ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï¡¢25Æü¤Ï½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£