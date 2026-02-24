¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÁÛÄê¤·¤¿¹ñÆâ½é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡Ìµ¿Í¤Îµ¡ÂÎ¤¬Ìó3Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤¾å150¥á¡¼¥È¥ë¤ò±ýÉüÈô¹Ô
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÁÛÄê¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¡ÂÎ¤¬Ìµ¿Í¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ¥Î¦¤·¡¢Ìó3Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¼þÊÕ¤Î³¤¾å150¥á¡¼¥È¥ë¤ò±ýÉüÈô¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÁÛÄê¤·¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤äÊÝ°Â¸¡ºº¤ÎÎ®¤ì¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²¼¤Ë¤ÏÂÎ½Å·×¤¬¤¢¤ê¡¢´éÇ§¾Ú¤ÈÆ±»þ¤ËÂÎ½Å¤âÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±¿ÍÑ¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
»°É©ÃÏ½ê ´Ý¤ÎÆâ¶ÈÌ³´ë²èÉô ¼ç»ö¡¦ÅÚ»³¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡§
°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¡£
2028Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£