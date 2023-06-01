Nintendo Switch 2ÈÇ¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¡¢2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡ª6¤Ä¤Î¸ø¼°³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä150°Ê¾å¤ÎCreation Club¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ýÏ¿
¡¡¥Ù¥»¥¹¥À¡¦¥½¥Õ¥È¥ïー¥¯¥¹¤ÏNintendo Switch 2ÈÇ¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¤ò2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,260±ß¡£
¡¡¡ÖFallout 4¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï³Ë¥·¥§¥ë¥¿ー¡ÖVault111¡×¤ÎÆþµï¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÃË(¤â¤·¤¯¤Ï½÷)¡£³ËÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÃË¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËVault111¤ËÆ¨¤ì¤ë¤¬¡¢ÃË¤ÏÍ£°ì¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃË¤Ï1¤Ä¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿À¤³¦¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖFallout 4¡×¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃµº÷¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£ºî¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð´ï¤äËÉ¶ñ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ½ºî¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µòÅÀ¤Þ¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âç¤¤ÊµòÅÀ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ÐËÁ¸±¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DLC¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÏ¿¡£
¡¦Automatron
¡¦Wasteland Workshop
¡¦Far Harbor
¡¦Contraptions Workshop
¡¦Vault-Tec Workshop
¡¦Nuka-World
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉð´ï¤ä¥Ñ¥ïー¥¢ー¥Þー¡¢·úÂ¤¥Ñ¥Ã¥¯¡¢ÅÉÁõ¡¢150°Ê¾å¤ÎCreation Club¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¼«Âð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥Ã¥°¥ßー¥È¤òÊÌ¤Î¸¤¼ï¤Ë¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Ï¢Ë®¤ÎÎ¹¤òºÌ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡£
