¡Ú¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±·èÄêÀï¡Û¡¡·è¾¡¿Ê½Ð£¸ÁÈ¡õ¥¿¥¤¥Þ¥ó¾¡ÉéÂÐÀïÁê¼ê¤¬·èÄê
¡¡¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºÇ¶¯¤ÎºÂ¤ò·è¤á¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï£²£°£²£¶¡×¤Î½à·è¾¡¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ´£¸ÁÈ¤¬·èÄê¤·¤¿¡££³·î£±£´Æü¤ËÅìµþ¡¦ÈÓÌî¥Û¡¼¥ë¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤È£Á¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£·è¾¡Àï¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Þ¥ó·Á¼°¡×¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¤òºÎÍÑ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¤È³ÆÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÂè°ì»î¹ç¡Û¡¡»ÍÀéÆ¬¿È£Ö£Ó¥Á¥å¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È
¡¡»ÍÀéÆ¬¿È¡ÖËÍ¤é¤À¤±Ì¡ºÍ£Ö£Ó¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤±¤ë¡£·üÇ°¤Ï£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¤µ¤ó¤¬¥Á¥å¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¤¤¸¤ê¤ò¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥Á¥å¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç³Ð¤¨¤È¤±¤è¡¢Ëº¤ì¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡£çÓ¤á¤¿Ç¯²¼¤ò¡¢Ç¯¾å¤È¤·¤ÆÇÏ¼¯¤Ç¤«¤¤À¼¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡ÚÂèÆó»î¹ç¡Û¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«£Ö£Ó¤®¤ç¤Í¤³
¡¡¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«¡ÖÌÀ¤ë¤¤¥Í¥¿¤«°Å¤¤¥Í¥¿¤«²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¡¡¤®¤ç¤Í¤³¤Ï¡Ö´ê¤¦¤Ï¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡Ëµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç½Ð¤¿¡¢ÆùÎ¥¤ì¤¬¥Í¥¿Ãæ¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×
¡¡¡ÚÂè»°»î¹ç¡Û¶â¤Î¹ñ£Ö£Ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼
¡¡¶â¤Î¹ñ¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ë³êÀå¤¬°¤¯¤Æ²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç
¾¡¤Æ¤ë¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ò¡ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö£²Ç¯Ï¢Â³¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤Î½ÐÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¤ò¸«¤ë¶õµ¤¤¬Íè¤Æ¤¤
¤ë¡£¡Ê³êÀå¤¤¤¸¤ê¤ËÂÐ¤·¡ËÂæËÜ¤«¤é¥µ¹Ô¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ÚÂè»Í»î¹ç¡Û¥¢¥ê¥ª¥¹£Ö£ÓÆ¦Å´Ë¤
¡¡¥¢¥ê¥ª¥¹¡Ö¥Û¥»¤µ¤ó¤òÃÏ¹ö¤ØÃ¡¤Íî¤È¤·¤¿¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÌÌÇò¤¤¡×
¡¡Æ¦Å´Ë¤¡Ö¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾Þ¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤Ç¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤ë¡×
¡¡Âç²ñ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢·ÝÎò¤òÌä¤ï¤º¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥Õ¥ê¡¼¤â´Þ¤áÎãÇ¯Ìó£³£°£°ÁÈ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡¢»öÌ³½ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ë¡£º£Ç¯¤â¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤Æ¡¢²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬ÌµÎÁÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸½ºß¤â¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£