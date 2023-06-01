フィロソフィーのダンス、ラストシングル配信開始＆MV公開 ラストワンマンのタイトルも決定
アイドルグループ・フィロソフィーのダンスの最後の新曲「ダンス・フォー・フィロソフィー」が、きょう25日から配信スタートとなった。あわせて、ミュージックビデオ（MV）も公開された。
【写真】メンバーのキュートな表情！フィロソフィーのダンス「ダンス・フォー・フィロソフィー」MVより
フィロソフィーのダンスは、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催するワンマンライブをもって活動を終了することが決定している。「ダンス・フォー・フィロソフィー」は、「卒業」ではなく「続行」をテーマに掲げた楽曲で、グループの結成から5年間を支えた制作陣である加茂啓太郎（プロデュース）、ヤマモトショウ（作詞）、宮野弦士（作曲）が手がけた“終わらないラストシングル”。別れを悲しむ時間さえもコンテンポラリーなファンクのグルーヴで包み込み、涙する代わりに再生ボタンを押したくなるようなポジティブなダンスチューンとなっている。
同曲のMVは、「シュークリーム・ファンク」などフィロソフィーのダンスの数々のMVを手がけた監督のZUMI氏による作品。グループの「旅の終わり」と「音楽の永遠性」を表現した作品となっている。
4月1日に発売されるベストアルバム『Dance to the Music〜Journey with Philosophy no Dance〜』の収録曲も公開。通常盤は、インディーズ時代の楽曲17曲を収録した「Indies Best」と、メジャーデビュー後の楽曲に加え、新曲「ダンス・フォー・フィロソフィー」を収録した20曲入りの「Major Best」で構成された2枚組ベスト盤となる。初回限定生産盤には上記に加え、現在YouTubeでも未公開となっているインディーズ時代の3曲も含め、すべてのミュージックビデオを収録した「Music Video Collection」が付き、副音声としてメンバー5人によるオーディオコメンタリーも入る。
完全生産限定盤の豪華BOXには、インディーズ時代のアナログ盤にのみ収録されており未配信となる(Re:)EDIT Verの楽曲や、未配信リミックスに加え、今回新たに新体制の5名でボーカルを再レコーディングした代表曲「ダンス・ファウンダー（Blow Up Version）」を収録したRare Track盤、さらに、活動終了が発表されてから初めて開催された今年1月のライブ『フィロソフィーのダンス One Man Show 2026 at Billboard Live YOKOHAMA 〜Halu Hinata Birth Anniversary〜』の1stステージの映像を収録する。
さらに、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるラストワンマンライブの公演タイトルが『フィロソフィーのダンス The Last Dance 〜DFP Forever！〜』となることも発表された。“DFP”とはインディーズ時代のグループ名の英語表記であり、ベストアルバム収録の新曲タイトルでもある「ダンス・フォー・フィロソフィー」の頭文字。チケットは、オフィシャルファンクラブ先行受付がきょう25日午後8時からスタートする。
【写真】メンバーのキュートな表情！フィロソフィーのダンス「ダンス・フォー・フィロソフィー」MVより
フィロソフィーのダンスは、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催するワンマンライブをもって活動を終了することが決定している。「ダンス・フォー・フィロソフィー」は、「卒業」ではなく「続行」をテーマに掲げた楽曲で、グループの結成から5年間を支えた制作陣である加茂啓太郎（プロデュース）、ヤマモトショウ（作詞）、宮野弦士（作曲）が手がけた“終わらないラストシングル”。別れを悲しむ時間さえもコンテンポラリーなファンクのグルーヴで包み込み、涙する代わりに再生ボタンを押したくなるようなポジティブなダンスチューンとなっている。
4月1日に発売されるベストアルバム『Dance to the Music〜Journey with Philosophy no Dance〜』の収録曲も公開。通常盤は、インディーズ時代の楽曲17曲を収録した「Indies Best」と、メジャーデビュー後の楽曲に加え、新曲「ダンス・フォー・フィロソフィー」を収録した20曲入りの「Major Best」で構成された2枚組ベスト盤となる。初回限定生産盤には上記に加え、現在YouTubeでも未公開となっているインディーズ時代の3曲も含め、すべてのミュージックビデオを収録した「Music Video Collection」が付き、副音声としてメンバー5人によるオーディオコメンタリーも入る。
完全生産限定盤の豪華BOXには、インディーズ時代のアナログ盤にのみ収録されており未配信となる(Re:)EDIT Verの楽曲や、未配信リミックスに加え、今回新たに新体制の5名でボーカルを再レコーディングした代表曲「ダンス・ファウンダー（Blow Up Version）」を収録したRare Track盤、さらに、活動終了が発表されてから初めて開催された今年1月のライブ『フィロソフィーのダンス One Man Show 2026 at Billboard Live YOKOHAMA 〜Halu Hinata Birth Anniversary〜』の1stステージの映像を収録する。
さらに、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるラストワンマンライブの公演タイトルが『フィロソフィーのダンス The Last Dance 〜DFP Forever！〜』となることも発表された。“DFP”とはインディーズ時代のグループ名の英語表記であり、ベストアルバム収録の新曲タイトルでもある「ダンス・フォー・フィロソフィー」の頭文字。チケットは、オフィシャルファンクラブ先行受付がきょう25日午後8時からスタートする。