ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・重慶動物園のパンダ、屋外で日差し満喫 中国・重慶動物園のパンダ、屋外で日差し満喫 中国・重慶動物園のパンダ、屋外で日差し満喫 2026年2月24日 23時34分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） 【新華社重慶2月24日】中国の重慶動物園で24日、ジャイアントパンダ十数頭が屋外に出て、暖かな日差しの下で活動した。愛らしい姿は多くの市民や観光客を引き付けた。２４日、竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、パンダを見る来園客。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） リンクをコピーする みんなの感想は？