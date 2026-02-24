２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

【新華社重慶2月24日】中国の重慶動物園で24日、ジャイアントパンダ十数頭が屋外に出て、暖かな日差しの下で活動した。愛らしい姿は多くの市民や観光客を引き付けた。

２４日、竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２４日、屋外で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２４日、パンダを見る来園客。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２４日、竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

