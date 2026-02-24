¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢ Âè2Æü ¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó vs ¥æ¥ ¥Ð¥ó¥Ö¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì ¥´¥é¥ó¥½¥ó
¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î23Æü～2026Ç¯2·î28Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó] 2 - 0 [¥æ¥ ¥Ð¥ó¥Ö¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì ¥´¥é¥ó¥½¥ó]
¡¡¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢Âè3¥·ー¥É¤Î¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤È¥æ¥ ¥Ð¥ó¥Ö¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì ¥´¥é¥ó¥½¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬6-1¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-24 23:22:07 ¹¹¿·