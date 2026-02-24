¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¡¢±²Ãæ¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò´üÂÔ¡×¡¡CL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ø¡ÖÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£24Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È·ãÆÍ¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ç¤Ï¡¢50Ê¬¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âè1Àï¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤êÂç¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÏÌó10Ê¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ1»î¹ç¤Î»ÃÄê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£UEFA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¿ÂÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤³¤½Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢UEFA¤Ë¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤òµá¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÀÆü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È·ãÆÍ¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ç¤Ï¡¢50Ê¬¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£UEFA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¿ÂÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤³¤½Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢UEFA¤Ë¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤òµá¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÀÆü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£