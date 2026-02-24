STARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）発の縦型ショートドラマ“エスドラ”の始動が発表された。第1弾『記憶買収人』は、堂本光一を主演に迎え、藤井道人がプロデュース、米倉強太が監督を務めることも明らかになっており、YouTubeでの無料配信という新たな形態も含め注目を集めている。毎クール20本以上を視聴するドラマウォッチャーの明日菜子氏に、エスドラの可能性とSTARTO社の戦略について聞いた。

本作の第一印象について明日菜子氏は、「ショート動画だからこそ実現できた豪華キャストだなと感じました」と所感を語る。

さらに、「そもそもの前提として、STARTO社がショート動画産業に参入することへの衝撃があります。YouTube参入が大きいですよね。今でこそオフィシャルのYouTube動画も増えてきましたが、数年前なら考えられなかったと思います」と指摘。また、第1弾の主演を務める堂本光一については、「2024年に幕を下ろすこととなったミュージカル『Endless SHOCK』の流れもあるのではないか」と見ているという。

「『Endless SHOCK』はSTARTO社にとって、若手タレントの育成の場でもあったんです。その場が失われるということは、光一さん自身もどこかで意識されていた部分があったのではないかと、勝手ながら感じています。だからこそ、代わりになるような新しい自社コンテンツを作りたかったのではないかと。『記憶買収人』のEp1『消えた夜』にはtimeleszの新メンバーである篠塚大輝さんが主演として参加していて、そうしたキャスティングにも何かしらの意図を感じます」

さらに、第2弾の『すべての美しいモンスター』で主演を務める佐藤勝利（timelesz）についても言及。

「『Endless SHOCK』でライバル役を演じていた佐藤さんは、髙石あかりさんとW主演を務めた2025年1月期ドラマ『アポロの歌』（MBS・TBS）での好演も印象的でした。しかも同作で監督・脚本を務めた二宮健さんと、エスドラでも再タッグを組まれるとのことで、ドラマファンの関心を集めそうです」

明日菜子氏は、こうした動きをSTARTO社の戦略という観点からも捉える。

「以前はいわゆる“STARTO枠”のようなドラマが数多くありましたが、今はかなり減ってしまった。STARTO社とテレビ局の関係性も変化しつつあるので、テレビよりも自由度の高い自社発信の場を作ろうとしているのではないでしょうか。まずはプロトタイプ的な意味合いで、ショート動画へ参入したような気がします」

さらに、「これが定番化すれば、“テレビ局に頼らないドラマ制作”も現実味を帯びてくる。STARTO社がYouTubeを基盤にウェブドラマを展開する流れが本格化する可能性もある」と今後を見通す。

■STARTO社所属タレントにとどまらないキャスティング そして興味深い点として挙げるのが、STARTO社所属タレントにとどまらないキャスティングだ。明日菜子氏は、「第1弾にも戸塚純貴さんや大東駿介さんといった、ドラマファンから信頼の厚い俳優を配置しているのがポイントだと思います。STARTO社のタレントのポテンシャルを伸ばす場であると同時に、外部俳優を迎えることで作品のクオリティを底上げしている。さらに言えば、これまでSTARTOのタレントに強い関心がない層にも、“作品として”純粋に目を向けてもらう導線を作っているのではないでしょうか」との見方を示した。

ラインナップを見ると、エスドラの戦略性はより明確になる。第1弾『記憶買収人』（4月・5月配信）は、人の記憶を売買する謎の男を描くミステリアスな物語。続く第2弾の『すべての美しいモンスター』（6月配信）“ホラー×ファンタジー”と銘打たれている。さらに第3弾は橋本良亮が独身の王子様を演じるラブコメディ『恋せよ、御曹司』（7月配信）、第4弾はAぇ! groupの正門良規主演、Travis Japanの川島如恵留共演で、現代の“chat AI社会”における“肯定の関係性”に警鐘を鳴らす『Chat Boy』と、ジャンルの振れ幅も大きい。

このオムニバス形式で全話無料配信する試みについては、「ショートドラマはテレビドラマ視聴層とは客層がまったく違うと思います。なので、テレビドラマファンに訴求するというより、普段から縦型動画を観ている人たちに届けたいのではないかなと。そこに加えて“育成の場”としての意味合いも強そうだなと思います」と語る。さらに「1分前後の尺でどれだけ世界観を立ち上げられるか。その試行錯誤がラインナップからも伝わってきます」と続けた。

また、エンタメ全体の潮流にも触れ、「コンテンツ過多の時代だからこそ、プラットフォームを問わない届け方を模索する動きが加速しています。いよいよSTARTO社も自らコンテンツを作りにいくフェーズに本格的に入ったという印象です。この動きは業界的にも影響を及ぼすのではないでしょうか」と述べた。

続けて、ショート動画市場の拡大についても言及した。

「来年あたりにはショート動画市場はさらに広がるのではないでしょうか。時間や予算の面から見ても、自社タレントの育成の場としては合理的なので、他事務所も追随するかも。いまの若手俳優はますますレベルが上がっているので、テレビドラマや映画に出演させる前に、とにかく場数を踏ませたいと思っている事務所も多そう。若手俳優のレベルが全体的に高いからこそ、短尺でも勝負できる。ショート動画であれば、著名な監督を起用する可能性も広がると思います」

一方で、ショートドラマ特有の課題や、STARTO社という看板ゆえのマイナスブランディングの可能性についても触れる。「ショートドラマは“手軽”という印象が先行しやすく、刺激やインパクト重視に寄りがち。物語の密度が薄くなるのはウィークポイントだと思います」と冷静に見る。しかしその一方で、「第1弾、第2弾のクリエイター陣を見る限り、そこを乗り越えようとする意志を感じます。話題性だけでなく、作品としての強度を担保しようとしている座組になっていますね」と評価した。

最後に、「このニュースを見て、来年以降ショートドラマがさらに身近になると感じました。日常の中にショートドラマがある状態が、今よりも当たり前になっていくのかもしれません」と締めくくった。

