100人に聞く 冬季五輪の名場面

ミラノ・コルティナオリンピックが23日（日本時間）、閉幕しました。みなさんはどんな競技や選手が印象に残っていますか？

大分で100人に聞いた結果とともに、感動の瞬間を振り返ります。

17日間にわたって行われたミラノ・コルティナオリンピック。

日本は金メダル5個、銀メダル7個銅メダル12個のあわせて24個のメダルを獲得し、冬季オリンピックの歴代最多を更新しました。

◆TOS刀祢優月アナウンサー

「熱戦が続いたミラノ・コルティナオリンピック。街の人はどんな場面が印象に残っているのか。街頭で聞きました」

日本勢の活躍の中から今回、10のトピックスを厳選。この中から特に印象に残るものを100人に選んでもらいました。

まずは、第5位です。

◆女性

「坂本花織さんが出ていたのでずっと見ていた」

「オフの時の写真や動画が(SNS上に)上がってきていて、坂本花織さんらしいと感じた」

5位は、団体と個人男女のシングルであわせて5個のメダルを獲得したフィギュアスケートです。最後のオリンピックとして臨んだ坂本花織選手も銀メダルに輝きました。

続いて、第4位です。

◆男性

「全力でやっている姿がかっこいいなと思う。お疲れさまでしたと第一声が出る」

4位は、スピードスケートの高木美帆選手です。今大会で3つの銅メダルを獲得。これまでに獲得したメダルの総数は日本女子最多の10個となりました。

◆TOS渡辺一平アナウンサー

「多くの人でにぎわうスキー場。 こちらでもどのシーンが印象に残ったか皆さんに聞いていきます」

くじゅうスキー場でも印象に残った活躍について聞きました。

同じ数で2つが並んだため、続いてが第2位となります。

スキー場でも多くの人が選んだのが‥‥

◆くじゅうスキー場 佐藤智之 支配人

「オリンピックが始まって、まず一発目の金メダルで、スキー場自体も一気にオリンピックムードがこれで上がってきたというイメージ」

スノーボード・ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来選手の活躍です。これが今大会、日本の第1号の金メダルでした。

もう1つの第2位もスノーボードから。

◆男性

「素晴らしい滑りだった」

◆男性

「スタイルが格好いいのと、彼女自身が人間性も含めてコメントも良かった」

スノーボード日本女子初の金メダルに輝き、さらに銅メダルも獲得した村瀬心椛選手も同数で2位に選ばれました。

そして…第1位！

100人中73人が選び、圧倒的な支持が集まったのは…

◆女性

「1回目の滑りで駄目だったところがあってからの立ち直りが感動した」

◆男性

「彼女が『きょうは私がお姉さん』と言ったのが良かった」

◆男性

「最高得点が出たときに涙が出た。嬉しくて」

フィギュアスケートペア、「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手の活躍です。

ショートプログラムでは5位と出遅れたものの、翌日のフリーで世界歴代最高得点を叩き出し、金メダルに。

この逆転劇が多くの人に感動を与えました。

さまざまなドラマが生まれたミラノ・コルティナオリンピック。

次の冬季大会は2030年、フランスのアルプス地方で開催されます。