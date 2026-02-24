元BLANKEY JET CITYの浅井健一さんが、東京スカパラダイスオーケストラの最新アルバムにゲストとして参加することが決定し、コメントを寄せました。

1990年から2000年までロックバンド・BLANKEY JET CITYのボーカル＆ギターとして活躍し、その後も様々なバンドやソロ名義で活動してきた浅井さん。

今回、スカパラが3月18日にリリースするオリジナルアルバム『[SKA]SHOWDOWN』の収録曲『盗まれた ZIPANGU feat.浅井健一』に、フィーチャリングゲストとして参加しました。

浅井さんは、スカパラとのコラボについて「もう18年ぐらい昔に初めてスカパラさんライブを体験した時。心を持っていかれました。こんな最高なバンドあったんだ！ってね。だから当たり前に今回のできごとは光栄に決まっております」と喜びを語りました。

また、楽曲のタイトルについて「盗まれたジパング。谷中さんがつけたタイトルです。まっすぐで最高で純粋だと思います。多くの人々の心に伝わる事を心から願っています」と、スカパラのメンバー・谷中敦さんが名付け親だったことも明かしています。

今回のアルバムには、浅井さんのほかアイナ・ジ・エンドさん、稲葉浩志さんらも参加しています。