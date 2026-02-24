カーリング女子「ロコ・ソラーレ」代表理事の本橋麻里（39）が19日、Instagramを更新。藤沢五月（34）がコーチとして妹分チーム「ロコ・ステラ」のサポートに入ったことを報告し、貴重なオフショットを投稿した。

「さっちゃんにもサポートをお願いしちゃいました」というコメントと共に投稿された写真は、ロコ・ソラーレの妹分にあたる「ロコ・ステラ」の白と黄色の鮮やかなウェアを着用した本橋と藤沢の2ショット。スケートリンクをバックに、本橋は藤沢と肩を寄せ合い、弾けるような笑顔を見せている。

この投稿には、Instagramユーザーから「この2人が並んで見れる日なんて中々無い 五月ちゃん最強の助っ人だ」「サイコーのサポート」「マリリンさん相変わらずにお綺麗だこと」「プレミア厶のツーショット」「可愛い。めちゃくちゃ心強いですね」といったコメントが寄せられている。