JR川崎駅で男性が女にカッターナイフで切りつけられ、手にけがをしました。警察は女を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

【写真を見る】「刃物を振り回している人がいる」JR川崎駅で男性が女にカッターナイフで切りつけられる 自称アルバイトの43歳女を逮捕 電車を降りた際にトラブルか 容疑を否認

きょう（24日）午後3時半すぎ、川崎市のJR川崎駅で「刃物を振り回している人がいる」と110番通報がありました。

警察によりますと、駅の構内で48歳の男性が女からカッターナイフで切りつけられ、手のひらに軽いけがをしました。

女は自称・横浜市西区のアルバイト、佐野美穂子容疑者（43）で、その場で傷害容疑で警察に現行犯逮捕されました。

事件直前、佐野容疑者と男性は京浜東北線の同じ車両に乗っていて、川崎駅で降りた際にトラブルがあったとみられていて、男性は「女の足を踏んだことでトラブルになった」と話しているということです。

取り調べに対し、佐野容疑者は「トラブルになってカッターナイフを出したことは間違いないが、男性がカッターナイフをつかんできた」と容疑を否認しているということです。

警察は犯行の動機などを捜査しています。