櫻坂46の山川宇衣さん（20）が24日、都内で開催された「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア2026』コラボ商品プレス向け発表会」に登壇。地元・三陸の食材をおすすめしたいメンバーを明かしました。

宮城県出身の山川さんは、今回のフェアのアンバサダーに就任。「生まれ育った大切な地元・東北の魅力をたくさんの方にお届けできる機会をいただけたことを、本当にうれしく光栄に思います。三陸常磐の海の幸の魅力をたくさんお届けできるように精いっぱい頑張りますので、どうぞよろしくお願いします」と意気込みを語りました。

上京して2年がたつという山川さん。去年、初めて宮城のふるさと納税を利用したそうで、「返礼品として気仙沼のカニをいただいたんですね。そのカニを使ってカニ鍋を作っておいしくいただいたところだったので。今でも三陸常磐の海の幸はたくさんいただいているので、たくさんの方にお届けできたらなと思います」と地元の魅力をアピールしました。

■櫻坂46のメンバーにオススメするなら？

イベントでは、大手コンビニや外食チェーンなど7社が展開するコラボ商品を試食する場面も。三陸の食材を使った商品を試食し、誰にすすめたいか問われると「地元の方にこそ、また食べていただきたい。私自身も初めて食べる食べ方にたくさん出会わせていただいたので。地元の方にとっても、食材のおいしさを再発見できる機会になるのかなと思うので、ぜひ地元の方にも楽しんでいただきたい」と語りました。

さらに、櫻坂46のメンバーにおすすめするなら誰にするのか聞かれると「同期に魚好きのメンバーがいまして。私はサバがすごく好きなんですけど、個人的にサバ好きでライバル視している稲熊ひなという同期がいるんです。たぶん魚のおいしさを一番共感してくれると思うので、ぜひ食べてもらいたいですね」と笑顔で話しました。