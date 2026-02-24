ミラノ・コルティナ五輪に出場した女子モーグルの冨高日向子（25＝多摩大ク）が24日、自身のインスタグラムで、今季限りで引退することを発表した。今大会ではシングルモーグルで4位、2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルは準々決勝で敗れて7位だった。

この日の投稿では「今シーズンをもってモーグル競技から引退することを決断いたしました」と報告し、「書きたいことはたくさんあるのですが、それは今シーズンの試合が全て終わってからたくさん書こうと思います！！！」とつづった。

「今週末の富山でのワールドカップ、3月の全日本選手権と残り4戦ですが最後まで全力で駆け抜けます」と前向きに記し、「まずは久しぶりの日本でのワールドカップが本当に楽しみです 今週末も @japanmogulteam の応援よろしくお願いします」と呼び掛けた。

2大会連続出場となった今五輪では、シングルモーグルで78.00をマークし、銅メダルを獲得したフランスのラフォンと同点だったが、ターン点で0.2及ばずメダルを逃した。

デュアルの競技終了後には4年後について問われ、「今回が最後のつもりでやってきた。今はスッキリした気持ちで悔いはない」と今季限りの引退を示唆していた。

◇冨高 日向子（とみたか・ひなこ）2000年（平12）9月21日生まれ、東京都町田市出身の25歳。幼少期にスキーを始め、小4で本格的に競技を開始。16年世界ジュニア選手権のデュアルモーグルで優勝。初出場だった22年北京五輪は19位。W杯で通算2度の表彰台。尊敬する選手は上村愛子さん。1メートル52。趣味はアニメ鑑賞やKポップ。