【ワシントン＝淵上隆悠、テヘラン＝吉形祐司】米政府関係者は２３日、イランの核問題を巡る米国とイランの高官協議が２６日にスイス・ジュネーブで開かれると明らかにした。

トランプ米大統領は、協議が決裂すれば大規模な攻撃に踏み切る構えだが、政権内には慎重論もある模様だ。

前回の高官協議は今月１７日に開かれた。米ニュースサイト・アクシオスは２２日、米政府高官の話として、次の協議はトランプ氏がイランに与える「最後の機会」になる可能性が高いと伝えた。ウラン濃縮活動の断念などを求める米側に対し、イラン外務省報道官は２３日の記者会見で、「米国が制裁を解除する代わりに、イランは核開発が核兵器に結びつかない明確な方策を提案する」と述べた。

一方、ロイター通信によると、２３日には２隻目の米空母「ジェラルド・フォード」がギリシャ沖に到着。米国務省は在レバノン米大使館の職員らに国外退避を命じた。イランの報復に備えた動きとみられている。

複数の米メディアは２３日、関係者の話として、米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長が先週、トランプ氏らに、弾薬不足や同盟国の支援不足を理由に作戦は困難を伴うと伝えたと報じた。これに対し、トランプ氏は自身のＳＮＳで、「報道は１００％間違いだ」と主張した。