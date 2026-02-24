歌舞伎俳優の市川染五郎さん（20）が24日、舞台『ハムレット』の製作発表記者会見に登場。祖父の松本白鸚さん（83）から受け継いだという指輪を披露しました。

シェークスピアの四大悲劇の一つであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた本作。染五郎さんは父・王の死と母の再婚に悩み苦しむ若き王子・ハムレットを演じます。

■祖父・松本白鸚から譲り受けた指輪

祖父・白鸚さん、父・松本幸四郎さん（53）に続き、3代続けてハムレットを演じる染五郎さん。実は、白鸚さんからあるものを譲り受けたそうで「右手にも指輪をしているんですけども、祖父がハムレットを演じたときにつけていた指輪で、祖父から直接いただいたものなんですけれども、本番でもつけられたらつけたいなと思って譲ってもらいまして、お守り代わりのような感じで今日も身につけさせていただいております」と明かしました。

その際、何か言葉をもらったのか聞かれると「祖父も父も言っていたのは、最後試合のシーンがあるんですけれども、そのシーンのためにフェンシングを習ったそうで『フェンシングやらなきゃね』っていうことだけ言われました。それ以外はあまりまだ言われてません」と明かしました。

今後のアドバイスへの期待について染五郎さんは「演出も違いますし、演出が違うとまた、いろんな解釈も変わってくるでしょうし、そこらへんはあまり、いつもそうですけど、歌舞伎の外のお仕事に関してはアドバイスっていうことはあまりないんですけど、こちらから稽古に入った段階から、発見だったり疑問だったり、そういうものがあれば、経験者である祖父と父にはいろいろ話を聞きたいなと思っています」と語りました。

記者会見には、當真あみさん（19）、石黒賢さん（60）、柚香光さん（33）も出席しました。