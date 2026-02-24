出番増やすロス世代…浦和MF早川隼平がJ1初ゴール!今治DF梅木怜は1G1A! 神戸DF山田&湘南DF松本がプロ2年目デビュー:百年構想L第3節
今月21〜22日に行われたJ1百年構想リーグ第3節、J2・J3百年構想リーグ第3節では、ロサンゼルス五輪世代にあたる2005年以降に生まれた選手44人がピッチに立った。開幕節から順調に増加しており、今季最多の人数となった。
J1では浦和レッズのMF早川隼平(20)が初ゴールを記録。J2・J3ではFC今治のDF梅木怜(20)が1ゴール1アシストの大活躍を見せた。また開幕節から2試合連発中だったカターレ富山のMF亀田歩夢(19)はゴールこそならなかったが、今度はアシストを記録。今季合計2ゴール1アシストとなった。
その他、ルーキーのFC町田ゼルビアのFW徳村楓大(18)、FC東京のFW尾谷ディヴァインチネドゥ(18)、ガンバ大阪のMF山本天翔(18)、高知ユナイテッドSCのFW長疾風(18)がリーグ戦デビュー。プロ2年目のヴィッセル神戸のDF山田海斗(19)、湘南ベルマーレのDF松本果成(19)もついに初出場を果たした。
第3節でメンバー入りしたロス五輪世代の出場記録は以下のとおり。
▼J1百年構想リーグEAST
2/21 東京ヴェルディ 2-2(PK4-3) FC町田ゼルビア
MF山本丈偉(19、東京V=東京Vユース) SUB
FW白井亮丞(20、東京V=東京Vユース) ▲13
FW徳村楓大(18、町田=神村学園高) ▲1
2/21 横浜F・マリノス 0-2 浦和レッズ
DF関富貫太(20、横浜FM=柏U-18→桐蔭横浜大) SUB
MF早川隼平(20、浦和=浦和ユース) ▲7 1G
FW照内利和(19、浦和=浦和ユース) SUB
2/21 川崎フロンターレ 1-2 FC東京
DF野田裕人(19、川崎F=静岡学園高) SUB
MF大関友翔(21、川崎F=川崎F U-18) ▲2
MF佐藤龍之介(19、FC東京=FC東京U-18) ▲24
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京=FC東京U-18) ▲9
2/21 鹿島アントラーズ 2-1 柏レイソル
DF松本遥翔(19、鹿島=鹿島ユース) SUB
FW徳田誉(18、鹿島=鹿島ユース) ▲4
2/22 水戸ホーリーホック 1-1(PK5-4) ジェフユナイテッド千葉
MF姫野誠(17、千葉=千葉U-18在籍中/2種) ▽68
▼J1百年構想リーグWEST
2/21 清水エスパルス 1-0 ヴィッセル神戸
DF山田海斗(19、神戸=神戸U-18) ▲7
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲19
2/21 名古屋グランパス 1-3 V・ファーレン長崎
GKピサノアレックス幸冬堀尾(20、名古屋=名古屋U-18) SUB
DF森壮一朗(18、名古屋=名古屋U-18) ▲11
2/22 京都サンガF.C. 2-0 アビスパ福岡
FW道脇豊(19、福岡=熊本ユース) ▲7
2/22 ファジアーノ岡山 1-2 ガンバ大阪
MF藤井葉大(20、岡山=飯塚高) SUB
GK荒木琉偉(18、G大阪=G大阪ユース) SUB
MF山本天翔(18、G大阪=G大阪ユース) ▲28
MF名和田我空(19、G大阪=神村学園高) ▲28
2/22 セレッソ大阪 1-2 サンフレッチェ広島
MF横山夢樹(20、C大阪=帝京高) ▲26
MF石渡ネルソン(20、C大阪=C大阪U-18) SUB
MF中島洋太朗(19、広島=広島ユース) SUB
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/21 ザスパ群馬 1-1(PK5-6) モンテディオ山形
DF中野力瑠(20、群馬=桐生一高) SUB
FW出間思努(20、札幌→群馬/育成型期限付き移籍) SUB
MF平賀大空(20、京都→山形/育成型期限付き移籍=京都U-18) ▽61
2/21 湘南ベルマーレ 1-0 ヴァンラーレ八戸
DF松本果成(19、湘南=流通経済大柏高) ▲1
MF中村龍(17、湘南=湘南U-18在籍中/2種) SUB
2/21 SC相模原 1-2 ブラウブリッツ秋田
なし
2/22 栃木SC 1-2 ベガルタ仙台
FW古屋歩夢(18、仙台=仙台ユース) ▽45
MF南創太(19、仙台=日章学園高) ▲24
2/22 横浜FC 5-1 栃木シティ
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/21 RB大宮アルディージャ 6-0 福島ユナイテッドFC
FW日高元(18、大宮=神村学園高) ▲8
DF土屋櫂大(19、川崎F→福島/育成型期限付き移籍=川崎F U-18) ◎90
DF千葉虎士(20、山形→福島/育成型期限付き移籍=山形ユース) ▲14
2/21 AC長野パルセイロ 1-1(PK4-5) 北海道コンサドーレ札幌
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽71
2/21 ジュビロ磐田 1-2 松本山雅FC
MF川合徳孟(18、磐田=磐田U-18) ▲59
FW井上愛簾(19、広島→松本/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▽62
2/21 藤枝MYFC 1-1(PK3-4) ヴァンフォーレ甲府
DF永野修都(19、FC東京→藤枝/育成型期限付き移籍=FC東京U-18) ◎90
MF芹生海翔(19、藤枝=鹿児島城西高) ▽45
MF保坂知希(19、甲府=甲府U-18) SUB
2/22 FC岐阜 0-0(PK5-4) いわきFC
FWワッド・モハメッド・サディキ(19、柏→岐阜/育成型期限付き移籍=柏U-18) ▲9 PK◯
DF中野陽斗(18、いわき=神村学園高) ◎90
MF木吹翔太(19、広島→いわき/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▽78
MF荒木仁翔(18、いわき=神村学園高) ▲21
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/21 奈良クラブ 2-2(PK4-5) 愛媛FC
MF國武勇斗(20、奈良=興國高) ▲21
FW舩橋京汰(20、愛媛=磐田U-18) ▽45
MF行友翔哉(21、愛媛=愛媛U-18) SUB
2/22 カマタマーレ讃岐 0-3 アルビレックス新潟
DF佐藤海宏(18、鹿島→新潟/育成型期限付き移籍=鹿島ユース) ▽86
GK内山翔太(19、新潟=新潟U-18) SUB
MF石山青空(20、新潟=新潟U-18) SUB
2/22 徳島ヴォルティス 1-3 カターレ富山
MF亀田歩夢(19、富山=流通経済大柏高) ▲31 1A
2/22 FC今治 2-0 FC大阪
DF梅木怜(20、今治=帝京高) ◎90 1G1A
DF笹修大(19、今治=札幌大谷高) ◎90
GK関沼海亜(20、FC大阪=健大高崎高) SUB
2/22 高知ユナイテッドSC 3-2 ツエーゲン金沢
FW長疾風(18、高知=鹿島ユース) ▲19
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/21 テゲバジャーロ宮崎 2-1 サガン鳥栖
MF望月耕平(19、横浜FM→宮崎/育成型期限付き移籍=横浜FMユース) SUB
MF安藤陸登(19、宮崎=G大阪ユース) ▲9
MF堺屋佳介(20、鳥栖=鳥栖U-18) ▲4
FW鈴木大馳(19、鳥栖=鳥栖U-18) ▲28
2/21 FC琉球 0-0(PK14-13) レイラック滋賀
なし
2/22 ロアッソ熊本 4-1 ギラヴァンツ北九州
DF木實快斗(18、C大阪→北九州/育成型期限付き移籍=C大阪U-18) ◎90
MF官澤琉汰(20、北九州=北九州U-18) ▽75
MF吉原楓人(19、北九州=柏U-18) ▲15
MF坂下湧太郎(18、北九州=北九州U-18) SUB
2/22 大分トリニータ 2-0 ガイナーレ鳥取
なし
2/22 鹿児島ユナイテッドFC 1-0 レノファ山口FC
FW末永透瑛(20、山口=山口U-18) SUB
J1では浦和レッズのMF早川隼平(20)が初ゴールを記録。J2・J3ではFC今治のDF梅木怜(20)が1ゴール1アシストの大活躍を見せた。また開幕節から2試合連発中だったカターレ富山のMF亀田歩夢(19)はゴールこそならなかったが、今度はアシストを記録。今季合計2ゴール1アシストとなった。
第3節でメンバー入りしたロス五輪世代の出場記録は以下のとおり。
▼J1百年構想リーグEAST
2/21 東京ヴェルディ 2-2(PK4-3) FC町田ゼルビア
MF山本丈偉(19、東京V=東京Vユース) SUB
FW白井亮丞(20、東京V=東京Vユース) ▲13
FW徳村楓大(18、町田=神村学園高) ▲1
2/21 横浜F・マリノス 0-2 浦和レッズ
DF関富貫太(20、横浜FM=柏U-18→桐蔭横浜大) SUB
MF早川隼平(20、浦和=浦和ユース) ▲7 1G
FW照内利和(19、浦和=浦和ユース) SUB
2/21 川崎フロンターレ 1-2 FC東京
DF野田裕人(19、川崎F=静岡学園高) SUB
MF大関友翔(21、川崎F=川崎F U-18) ▲2
MF佐藤龍之介(19、FC東京=FC東京U-18) ▲24
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京=FC東京U-18) ▲9
2/21 鹿島アントラーズ 2-1 柏レイソル
DF松本遥翔(19、鹿島=鹿島ユース) SUB
FW徳田誉(18、鹿島=鹿島ユース) ▲4
2/22 水戸ホーリーホック 1-1(PK5-4) ジェフユナイテッド千葉
MF姫野誠(17、千葉=千葉U-18在籍中/2種) ▽68
▼J1百年構想リーグWEST
2/21 清水エスパルス 1-0 ヴィッセル神戸
DF山田海斗(19、神戸=神戸U-18) ▲7
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲19
2/21 名古屋グランパス 1-3 V・ファーレン長崎
GKピサノアレックス幸冬堀尾(20、名古屋=名古屋U-18) SUB
DF森壮一朗(18、名古屋=名古屋U-18) ▲11
2/22 京都サンガF.C. 2-0 アビスパ福岡
FW道脇豊(19、福岡=熊本ユース) ▲7
2/22 ファジアーノ岡山 1-2 ガンバ大阪
MF藤井葉大(20、岡山=飯塚高) SUB
GK荒木琉偉(18、G大阪=G大阪ユース) SUB
MF山本天翔(18、G大阪=G大阪ユース) ▲28
MF名和田我空(19、G大阪=神村学園高) ▲28
2/22 セレッソ大阪 1-2 サンフレッチェ広島
MF横山夢樹(20、C大阪=帝京高) ▲26
MF石渡ネルソン(20、C大阪=C大阪U-18) SUB
MF中島洋太朗(19、広島=広島ユース) SUB
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/21 ザスパ群馬 1-1(PK5-6) モンテディオ山形
DF中野力瑠(20、群馬=桐生一高) SUB
FW出間思努(20、札幌→群馬/育成型期限付き移籍) SUB
MF平賀大空(20、京都→山形/育成型期限付き移籍=京都U-18) ▽61
2/21 湘南ベルマーレ 1-0 ヴァンラーレ八戸
DF松本果成(19、湘南=流通経済大柏高) ▲1
MF中村龍(17、湘南=湘南U-18在籍中/2種) SUB
2/21 SC相模原 1-2 ブラウブリッツ秋田
なし
2/22 栃木SC 1-2 ベガルタ仙台
FW古屋歩夢(18、仙台=仙台ユース) ▽45
MF南創太(19、仙台=日章学園高) ▲24
2/22 横浜FC 5-1 栃木シティ
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/21 RB大宮アルディージャ 6-0 福島ユナイテッドFC
FW日高元(18、大宮=神村学園高) ▲8
DF土屋櫂大(19、川崎F→福島/育成型期限付き移籍=川崎F U-18) ◎90
DF千葉虎士(20、山形→福島/育成型期限付き移籍=山形ユース) ▲14
2/21 AC長野パルセイロ 1-1(PK4-5) 北海道コンサドーレ札幌
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽71
2/21 ジュビロ磐田 1-2 松本山雅FC
MF川合徳孟(18、磐田=磐田U-18) ▲59
FW井上愛簾(19、広島→松本/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▽62
2/21 藤枝MYFC 1-1(PK3-4) ヴァンフォーレ甲府
DF永野修都(19、FC東京→藤枝/育成型期限付き移籍=FC東京U-18) ◎90
MF芹生海翔(19、藤枝=鹿児島城西高) ▽45
MF保坂知希(19、甲府=甲府U-18) SUB
2/22 FC岐阜 0-0(PK5-4) いわきFC
FWワッド・モハメッド・サディキ(19、柏→岐阜/育成型期限付き移籍=柏U-18) ▲9 PK◯
DF中野陽斗(18、いわき=神村学園高) ◎90
MF木吹翔太(19、広島→いわき/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▽78
MF荒木仁翔(18、いわき=神村学園高) ▲21
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/21 奈良クラブ 2-2(PK4-5) 愛媛FC
MF國武勇斗(20、奈良=興國高) ▲21
FW舩橋京汰(20、愛媛=磐田U-18) ▽45
MF行友翔哉(21、愛媛=愛媛U-18) SUB
2/22 カマタマーレ讃岐 0-3 アルビレックス新潟
DF佐藤海宏(18、鹿島→新潟/育成型期限付き移籍=鹿島ユース) ▽86
GK内山翔太(19、新潟=新潟U-18) SUB
MF石山青空(20、新潟=新潟U-18) SUB
2/22 徳島ヴォルティス 1-3 カターレ富山
MF亀田歩夢(19、富山=流通経済大柏高) ▲31 1A
2/22 FC今治 2-0 FC大阪
DF梅木怜(20、今治=帝京高) ◎90 1G1A
DF笹修大(19、今治=札幌大谷高) ◎90
GK関沼海亜(20、FC大阪=健大高崎高) SUB
2/22 高知ユナイテッドSC 3-2 ツエーゲン金沢
FW長疾風(18、高知=鹿島ユース) ▲19
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/21 テゲバジャーロ宮崎 2-1 サガン鳥栖
MF望月耕平(19、横浜FM→宮崎/育成型期限付き移籍=横浜FMユース) SUB
MF安藤陸登(19、宮崎=G大阪ユース) ▲9
MF堺屋佳介(20、鳥栖=鳥栖U-18) ▲4
FW鈴木大馳(19、鳥栖=鳥栖U-18) ▲28
2/21 FC琉球 0-0(PK14-13) レイラック滋賀
なし
2/22 ロアッソ熊本 4-1 ギラヴァンツ北九州
DF木實快斗(18、C大阪→北九州/育成型期限付き移籍=C大阪U-18) ◎90
MF官澤琉汰(20、北九州=北九州U-18) ▽75
MF吉原楓人(19、北九州=柏U-18) ▲15
MF坂下湧太郎(18、北九州=北九州U-18) SUB
2/22 大分トリニータ 2-0 ガイナーレ鳥取
なし
2/22 鹿児島ユナイテッドFC 1-0 レノファ山口FC
FW末永透瑛(20、山口=山口U-18) SUB