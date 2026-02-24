吉田沙保里、橋本環奈＆三浦翔平らとゴルフショット公開！ 「面白いメンバーだな」「平和なメンバー」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは2月24日、自身のInstagramを更新。芸能人たちとゴルフに行ったことを報告しました。
【写真】超豪華メンバーのゴルフ姿
吉田さんは「翔平くんの飛距離 環奈ちゃんの美しいスイング ずっと面白い吉村さん このメンバーでゴルフできたことに感謝」と、メンバーの個性を明かしました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素晴らしい」「STAR CHIP GOLF season2」とつづり、写真を2枚載せている吉田さん。俳優の橋本環奈さんや三浦翔平さん、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇さんらとの集合ショットです。みんなゴルフウエアに身を包み、すてきな笑顔を見せています。
コメントでは、「素晴らしいことです」「この平和なメンバー大好きです」「面白いメンバーだな 環奈ちゃん。ゴルフ上手いのかな？」などの声が寄せられています。
ABEMA『STAR CHIP GOLF』2025年3月に配信が開始されたABEMAのバラエティー番組『STAR CHIP GOLF』にて共演していた4人。今回はシーズン2ということで再び集結したよう。番組は公開中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
