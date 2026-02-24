ボートレース尼崎「名物尼崎あんかけチャンポン杯」が25日に開幕する。準優なしの4日間開催。24日にはエンジン抽選を含む前検作業が行われた。

好調モード、いや覚醒モードと言えばいいか。内山七海（29＝福岡）が今期勝率6.02で尼崎に登場する。3連対率66.6％の数字が示すように、舟券絡みが非常に多くなった。デビュー後はずっとB級。それが“飛び級”でA1が狙える位置にいるのだから、覚醒と言える。ただ。本人のあまりレース内容には満足していない。

「2、3着は増えたけど、1着はそんなに取れていないんですよ。道中も内に走ることが多くなっているので、自分の中では不完全燃焼の部分もあります」

デビュー初優出を決めた昨年の徳山では、4連勝を含む節間5勝の大活躍だった。「あれがピークでしたね」と笑う内山にとって、今年はまだ3勝というのは大いに不満。さらに、握って回るターンが持ち味の内山にとって、内に変わる展開が多くなっていることは非常に物足りなく感じているわけだ。

今節は思い切ったレースで2回目の優出を狙ってほしい。幸いにも前節で強伸びを起こった53号機を手に入れた。昨年8月の準優なし4日間開催で内山自身が乗ったエンジンでもある。その時はきっちり選抜入り。頼もしい相棒との再会に気分も乗るか。1号艇の初日2Rからかっ飛ばしてもらおう。