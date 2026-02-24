歌手でタレントの松本伊代さん（60）が、25日にリリースされるAKB48 の楽曲『セシル』にメンバーとして参加し、MVに出演することが発表されました。

松本さんが参加する『セシル』は、2025年9月に放送された特別番組『秋元康 vs AI 秋元康 〜AKB48 新曲プロデュース対決〜』で、秋元康総合プロデューサーによって制作された楽曲。番組ではAIが作った楽曲に敗れてしまい、お蔵入りになるところでしたが、今回カップリング曲として収録されることになりました。

■去年AKB48の公演に登場

夫でタレントのヒロミさんが、番組の中で「ママに歌わせたい」と冗談交じりに語ったことがきっかけで去年AKB48の公演でパフォーマンスしていた松本さん。今回、音源化にあたりオファーがあり、松本さんは「ヒロミさん経由で（参加することを）知らされたんですけど、“いいんですか！？”と最初は驚きました」と心境を告白。

またMVは、文化祭で昭和アイドルのダンスを踊ろうと考えているダンス部の女子高生の様子が描かれ、松本さんはその親という役どころ。撮影については「振り付けどうしよう、歌詞も覚えられるかなってヒロミさんに相談したら、“ママ、ちゃんとやらないとダメだよ！”って言われてきたので今日（MV 撮影日）はとにかく頑張りました（笑）」とアイドルとしての一面をのぞかせました。