ボートレース尼崎「名物尼崎あんかけチャンポン杯」が25日に開幕する。準優なしの4日間開催。24日にはエンジン抽選を含む前検作業が行われた。

このタイトルなら黙ってはいられない。今節は「名物尼崎あんかけチャンポン杯」と銘打たれている。尼崎チャンポン、通称“尼チャン”とは、麺の上にとろみがかかった餡がかかっているちゃんぽんで、尼崎のソウルフード。石本裕武（25＝大阪）は“尼チャンTシャツ”を身につけてピット裏に現れた。名店「天遊」の文字がプリントされている。尼崎はデビュー期以来、3年ぶりの登場だ。

「ホント、久しぶりですね。初めてみたいなものですよ。Tシャツ？尼チャンは大好きなんで着てきました」

兵庫支部の多くの選手が身につけているTシャツでもある。大阪支部の選手も愛する絶品チャンポンというわけだ。それはともかく初日メイン「チャンポン選抜」（4号艇）にも選ばれた今節は期待値が高い。

手にしたのは先月のBBCトーナメント優勝エンジンだ。それにしてはコメントはピリッとしない。

「引くなって言われていたエンジンなんですよ。1人で乗っている分には違和感がありましたね」

手応えは芳しくない。そう言えば、BBCトーナメントの末永和也も決して足は抜群でもなかった。さあ、どう調整するか。腕の見せどころだ。前半は3号艇の5Rに登場する。