歌手の相川七瀬（51）の次男でドラマーの益子凛生（18）が24日、自身のインスタグラムを更新。17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。

益子は真矢さんを「真矢さんは僕の憧れの師匠です」とし「真矢さんに初めてお会いした時は僕が6歳の時でした。その時真矢さんのドラムセットに座らせて頂きました。座らせてもらった後にドラムを叩かせて頂きました。叩いた時にまだ幼い僕はシンバルに手が届きませんでした…自分ももっと頑張ってあのかっこいいドラムセットで叩けるようになりたいと強く思いました！」とつづった。

また「その時に、真矢さんから小さなピンクのドラムセットを直々に頂きました！それからそのドラムを使って沢山練習しました！それが僕の大切な宝物です！」と明かし「これからもっと頑張っていかないといけないと痛感しました。真矢さんのようにかっこいいドラマーになりたいと思います！ご冥福をお祈り申し上げます。」と締めくくった。

「真矢さんは、新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした」と言う母の相川も「真矢さんがドラムを叩く姿は、まだ小さかった次男に大きな影響を与え、ステージ袖で喰らいつくように見て夢中になり、ドラムを真剣にやるようになりました」と、次男の人生にも大きな影響を与えた真矢さんに感謝していた。