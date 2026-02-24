俳優の岡田准一さん（45）が24日、ファストフード店の商品リニューアル発表イベントにお笑いコンビ・たくろうの赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）とともに登場。交流を深める企画に挑戦しました。

商品にちなみ、岡田さんはコーヒーカラーの茶色のジャケット、たくろうの赤木さんときむらさんは、それぞれ赤と黄色のジャケット姿で登場しました。

2人の衣装を見た岡田さんは「（きむらさんを）白いの落としたドナルドさん」、「（赤木さんを）絶対盗めないルパン」と冗談交じりに話し、きむらさんから「オフのドナルドじゃないですよ！」とツッコミを受けました。

■岡田准一の見直したいところは？

イベントでは3人の親交を深めるため、岡田さんの回答をたくろうの2人が予想する企画に挑戦。お題は『岡田さんの見直したいところ』についてです。

先にきむらさんが「普段から使うので、“割りばしのきれいな割り方”」とコメントし、赤木さんは「スライド本だな」と答えました。

赤木さんは理由について「僕、結構前に本棚を自分で組み立てて作ったんですよ。全く（本棚が）スライドしなくて、ガチガチってなっていて、組み立て方間違えてるんですよ。だからそれじゃないかな？」とボケると、きむらさんが「（お題は）岡田さんがですよ！」とツッコミを入れました。

それに対して岡田さんは、お題の正解を『休む時間』と発表。「仕事と休みの割合がよく分からないな」と話し、「年齢も上がってきたのにトレーニングをするので、絶対休んだ方が効率がいいとか、絶対うまくなるとかっていうのもあるんですけど毎日トレーニング」と語りました。

それに続けて「30代とか20代の気持ちのまま居るけど一応40半ばとかなので」と見直したい理由を語りました。

岡田さんたちが登場したのは、マクドナルド『プレミアムローストコーヒー』のリニューアル発表イベントです。