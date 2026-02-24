¶¦»ºÅÞ¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡½°±¡¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤¬´èÄ¥¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£²£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤¬È¾¸º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡Ê£²£°Æü¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï²ñÇÉ¤¬¹Ô¤¦¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¡¢½êÂ°µÄ°÷¿ô¤ÎÈæÎ¨¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¡£½°±¡Áª¤Ç£±£±µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬£²£°Ê¬¤Î¼ÁÌä»þ´Ö¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢£´¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¶¦»ºÅÞ¤¬¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£Æ±ÅÞ¤¬½°±¡¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢£±£¹£¶£¹Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£´Ç¯¡Ë¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ°ÊÍèÌó£µ£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤â¤µ¤ì¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶Äã²¼¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¡£
¡Ö»ä¤ÏÌÀ¸åÆü¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤Ë¡ÊÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¡Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µÄ°÷¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢À©Ìó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ñ²ñ³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£½°»²¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬´èÄ¥¤ë¤È¡£¡Ê»²µÄ±¡¤Î¡Ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤Î¾å¤Ç¤â¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
