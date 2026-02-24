薄切り肉がごちそうに大変身！豚バラ肉の「バームブーヘン」
クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、元ハンバーグステーキ職人しるびー1978さんの書籍『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』から、「豚バラ肉のロールステーキ！バームブーヘン」と「ダイエットにキャベツラペ（酢キャベツ）」をご紹介します。
薄切りの豚バラ肉をくるくる巻くだけ！
豚バラ肉が驚くほどジューシーなごちそうに大変身！多数の殿堂入りレシピを持つクックパッドアンバサダー・しるびー1978さん考案の肉汁あふれるロールステーキ「バームブーヘン」を作ってみました。
豚バラ肉のロールステーキ！バームブーヘン
■材料（2人分）
豚バラ肉（スライス） 300g
◯醤油 大さじ2
◯砂糖 小さじ1
◯酒 大さじ3
◯みりん 大さじ2
◯水 大さじ3
作り方
1.豚バラ肉を1枚取り、端からクルクルと丁寧に巻いて中心となる芯を作ります。
2.芯の周りに、残りの肉を次々と巻きつけていきます。
【ポイント】焼くと肉が縮むので、バラバラにならないよう「きつく、しっかり」巻くのが、綺麗な年輪状に仕上げるポイントです。
3.巻き終わった肉を横半分にカットします。こうすることで断面が綺麗に見えるだけでなく、厚みが抑えられて中まで火が通りやすくなり、焼く時の安定感もアップします。
4.油を引かずに弱火で肉の断面側から焼き始めます。フライ返しで軽く押し付けたら蓋をして、焼き色が付いたらひっくり返してフライ返しで再度軽く押し付けます。
蓋をして、焼き色が付いたらひっくり返す、を数回繰り返しながら肉汁が透明になるまでじっくり焼き上げます。
5.油を拭いて◯をあわせて入れ、中火にしてスプーンでたれを肉にかけながら、照りが出るまで煮詰めれば完成です。
付け合わせはこちら！
ダイエットにキャベツラペ（酢キャベツ）
■材料（4人分）
キャベツ 1/2玉(500g)
ハーブソルト 小さじ1
砂糖 大さじ1
レモン汁 大さじ2
オリーブ油 大さじ2
作り方
1.キャベツを5mm程度の千切りにします。
2.密閉保存袋に入れ、ハーブソルトを振ってよく揉みこみます。
3.他の調味料を入れ、さらに揉みこみます。
4.密閉保存袋の空気を抜いてジッパーを閉じたら、冷蔵庫でひと晩置きます。
さっぱりしていてバームブーヘンとの相性も抜群です！
この投稿をInstagramで見る
クックパッド（cookpad japan）(@cookpad_jp)がシェアした投稿
毎週水曜日にInstagram Live配信中！
Instagram Liveでは、スタッフ厳選のレシピや食のトレンドを配信しています。調理のコツやポイントを楽しくご紹介していきます。
毎週、みなさんと一緒におしゃべりしながら料理を作っているので、ぜひ遊びに来てくださいね！
『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』（宝島社）
クックパッドのフォロワーは5万1千人、届いたつくれぽ総数は11万4000件超！大人気のクックパッドアンバサダー・しるびー1978さんのレシピ本が発売！元ハンバーグステーキ職人のコツとテクニックで、いつもの肉おかずを格上げするレシピ満載の1冊です。
【ご購入はこちらから】
・宝島チャンネル
・Amazon
・楽天ブックス