ボートレース尼崎「名物尼崎あんかけチャンポン杯」が25日に開幕する。準優勝戦なしの4日間開催。24日にはエンジン抽選を含む前検作業が行われた。

前回Vの勢いを見せてもらおう。堀之内紀代子（46＝岡山）は平和島で優勝して尼崎にやってきた。1号艇の優勝戦は6番手スタートからの逃げ切り。ヒヤヒヤの勝利だったか。

「私って来そうなときに飛んで、飛びそうな時に来るんですよ。平和島も11Rまで1号艇が2回しか来ていなくて、みんな飛ぶって思っていたんじゃないですか（笑い）」

やや自虐的に語る。開けてビックリ玉手箱、というのも堀之内というレーサーの魅力。思えばデビュー当初から意外勢を兼ね備えていた。だからこそ、チルトを跳ねて大暴れできたわけだ。

今節も買いにくいけど、穴党の味方になる存在として楽しめるか。「スタートが届いていなかったし、いろいろ調整した方が良さそうです」と前検日の手応えはイマイチ。懸命な調整を実らせて、2節連続Vを狙ってもらいたい。

初日は3号艇の7Rと5号艇の「チャンポン選抜」12Rに登場する。