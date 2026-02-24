日本オリンピック委員会（JOC）が2月11日、公式Instagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得した、女子フィギュアスケートの坂本花織（25）と中井亜美（17）の動画を公開し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】安藤美姫、TV撮影で見せた現在の姿に「美しい」と反響 冬季五輪目前の投稿に「美姫ちゃんが戻ってきてくれて嬉しい」の声

投稿された動画は、坂本と中井が、ファンへのメッセージをセルフィーでおさめたもの。坂本は銀メダルを、中井は銅メダルを手に、「応援ありがとうございました！」と声をそろえて感謝を述べるなど息ぴったりの様子。最後には「いぇ～い！」と、はしゃぎつつ眩しい笑顔を向けた。

【画像】メダル獲得を報告する坂本花織と中井亜美（画像はJOCの公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「メダルおめでとうございます！」「2人も表彰台おめでとう！凄い！」といったお祝いの声が殺到。また、「かおりちゃん可愛いすぎ」「さっきから、何回もインタビューやかおちゃんの涙見て、もらい泣きです」「朝からとびきりの感動を届けてくれてありがとう」といった演技を称えるコメントも寄せられている。