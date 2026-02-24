【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第2日 ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ vs シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ] 1 - 2 [シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第2日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス1回戦で、ニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジと第4シードのシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリが対戦した。
第1セットはニール オーバーライトナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが7-5で先取。第2セットはシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリが7-6で奪い返すと、第3セットもシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリが10-5で制し、シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-24 22:02:06 更新