3kgのうどんに、拳ほどの大きさのから揚げ6個と特盛チャーハンを完食する、身長159cm、体重46kgの上西萌々。

2002年、4460gと大きく生まれた萌々は1人前以上食べないごく普通の女の子だった。高校3年生の頃、その個性に気づくことになる。

大学受験を控え、勉強漬けでストレスが限界に達していたとき、塾の友達からしゃぶしゃぶの食べ放題に誘われた。この日初めて制限なく食べた萌々は「私、お腹いっぱいにならない…!?」と気づいたのだ。

しかし父親は身長180cmの体重100kg。自分もこうなってしまうのではないかと不安になり対策。食物繊維を摂取するため1日1本必ずサツマイモを食べ、水を1日2リットル以上飲んでデトックス効果を狙い、毎日1万歩以上を目標に歩き湯船につかる。その結果、大食いをしても肉付きが気にならなくなった。

大学4年生の頃、運命を変える出来事が訪れる。フジテレビ「オールナイトフジコ」のオーディションに挑戦し合格。「フジコーズ」のメンバーとなったのだ。

テレビ局の楽屋で、他のアイドルたちが弁当を残していたのを目撃。「残すなら私がもらってもいい…？」と聞くと、大感謝された。それからは残った弁当を食べるように。そしてアイドル仲間から「それだけ食べられるって、誰にでもできるわけじゃないじゃん？すごくいい個性だよ！」という言葉が。

この言葉に勇気をもらった萌々は、家でも大食いするようになるが異変が。大食いしてしばらくすると、寒くて仕方がなくなるのだ。

今回は、太らない秘密を調査するため「大戸屋」へ。食べる前の体重は47.2kg、ウエストは61cm。食前の血糖値は空腹時として普通の96だった。1回目にオーダーした分を約40分で完食したところで血糖値を測定すると86と、食べる前より下がっていた。

ここで萌々は涼しさを感じ出していた。その後も食事を続け、9,170円分、3.3kgを食べきった。食後の体重は50.6kgで3.4kg増加、ウエストは11.4cm増えていた。

萌々は、4時間後にレストラン「じゅらく」へ。ここでは17,280円分、約4kg分をいただき、ここまでの2軒で計7.35kgを完食した。

この体に一体何が起きているのかMRIで調べると、7.3kgを完食した後の胃はパンパンに。「胃下垂の典型的な所見です」と医師。胃下垂とは通常より胃の位置が下にあること。食べたものが下に溜まりやすく、圧迫感が出にくいためたくさん食べられるのだ。

さらに「インスリンの量がすごく多いです」と医師。インスリンには食事で増えた血糖値を細胞に取り込み、血糖値を安定させる役割がある。血糖値が下がらないとさらに多くのインスリンを分泌。その状態が続くと糖尿病などに近づくのだが、萌々の場合は糖尿病の診断で使うヘモグロビンA1cが全くの正常値だった。

食後に血糖値が上がるのを防ぐため、インスリンが過剰に分泌されたと考えられる。そうすると血糖値が下がりすぎることがあり、その低血糖を脳が危険と判断して防御反応として交感神経が活性化。その結果、末梢の血管が収縮し、寒さや冷えを感じることがあるという。

つまり、食後血糖値が上がらないのも、寒く感じるのも、インスリンがたくさん分泌されているからだった。また医師によると彼女は基礎代謝量が非常に高く、エネルギーが次々消費されて脂肪として蓄積されづらい体質。これが大食いでも太らない秘密だった。