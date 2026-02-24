日経225先物：24日22時＝200円高、5万7540円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万7540円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては218.91円高。出来高は5265枚となっている。
TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57540 +200 5265
日経225mini 57535 +195 89690
TOPIX先物 3821.5 +1 7823
JPX日経400先物 34580 +10 544
グロース指数先物 724 +4 437
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57540 +200 5265
日経225mini 57535 +195 89690
TOPIX先物 3821.5 +1 7823
JPX日経400先物 34580 +10 544
グロース指数先物 724 +4 437
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース