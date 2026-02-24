　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万7540円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては218.91円高。出来高は5265枚となっている。

　TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.52ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57540　　　　　+200　　　　5265
日経225mini 　　　　　　 57535　　　　　+195　　　 89690
TOPIX先物 　　　　　　　3821.5　　　　　　+1　　　　7823
JPX日経400先物　　　　　 34580　　　　　 +10　　　　 544
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+4　　　　 437
東証REIT指数先物　　売買不成立

