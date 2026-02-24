【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C. 2−0 アビスパ福岡（2月22日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】球際の攻防から一触即発の睨み合い

京都サンガF.C.のMFジョアン・ペドロとアビスパ福岡のFWシャハブ・ザヘディが一触即発の事態を迎えた。ライン際の激しい攻防から睨み合いに発展し、ファンたちからも驚きの声が上がっている。

2月22日、明治安田J1百年構想リーグの第3節で京都は福岡とホームで対戦。両チームともに3ー4ー2ー1のミラーゲームとなり、ジョアン・ペドロはダブルボランチの一角、ザヘディはワントップで先発した。

すると京都が1点リードで迎えた35分、敵陣左サイドでスローインを獲得した福岡は、MF藤本一輝がジョアン・ペドロにボールを奪われたところに、ザヘディが素早くプレスをかける。空中に浮き上がったボールに対して、ジョアン・ペドロが頭でコントロールしようしたところへザヘディの左足が伸び上がってきたため、危うく顔面を蹴り上げそうになった。

ジョアン・ペドロは体を入れてくるザヘディを押し退けようとし、ザヘディも掴まれた状態を抜け出そうとユニフォームを掴み相手を振り回した。揉み合う形になった2人はさらにヒートアップし、睨み合いに発展。近くにいたMF尹星俊が間に入った。

かなりエキサイトした状況だったが、その後は両チームの選手たちが割って入り、2人を引き離したことで収まりを見せる。

この様子に解説を務めた原一樹氏は「このシーンはお互いに体を入れ合っている中で、ザヘディ選手の足上げも危ないですし、その後のプレーもいらなかったかなと。それでジョアン・ペドロ選手が怒りましたね」と状況を説明。しかし続けて「多少なりともパフォーマンスはある。心から怒ってることはない。パフォーマンスで勝気を出すことは大事なこと」とチームの士気を高めるための行動だと明かしている。

このシーンはファンたちもSNS上で反応。「怖すぎるやろ」「落ち着けって」「ど迫力の睨み合い」「ザヘディもそのうちカードもらいそうな感じだな」「ザヘディ暴れてるやん」「いらんことすんなマジで」「激昂するペドロを宥める 尹星俊」「ペドロキレすぎやろ」と両選手が見せたリアクションに驚きの声をあげている。

なお試合は京都が77分にFWマルコ・トゥーリオのゴールで追加点を挙げて、2ー0で勝利している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）