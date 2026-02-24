今季大リーグから日本球界に復帰した楽天・前田健太投手が２３日に公式ＹｏｕＴｕｂｅアカウントで公開されたＢＳ１０の野球トークバラエティ「ダグアウト！！！」に元広島投手の中田廉氏と出演した。ＭＣで高校の先輩である上重聡アナに「タイプスリップしてももう一回ＰＬ学園に入りますか？」と質問された前田は「これ難しいですよね」と困りながら「厳しかったんですけど入って良かったなって思う」と回答した。その上で「ＰＬ学園じゃないと今の自分はないと思う反面、１年生からやりたくないっていう思い…。３年生からだったらやりたい」と正直な思いを口にして笑わせた。

中学時代から大阪では有名選手だったという前田。ＭＣのお笑いコンビＴＩＭのレッド吉田から高校進学にあたって何校から誘いが来たのか問われると「今だから言っていいと思うんですけど、僕、中１でＰＬに決まってたんですよ」と衝撃の事実を明かした。

これにはスタジオ一同が驚きを隠せず先輩の上重アナも「聞いたことないです。早い人でも（進学先が決まるのは）中２の夏を越えたくらいなんですよ。中１はありえないですね」と仰天。所属チームの１学年先輩に後の阪神ドラ１、鶴直人投手がおり、前田も学校関係者の目に留まったのだという。

その後は他校との接触はシャットアウトされる形になった前田が「僕は行きたかった。ＰＬ学園に入ってドラフト１位でプロに行くのが目標だったんで。もう決めてました」と相思相愛の関係だったと明かしていた。