ミラノ・コルティナ五輪閉幕しても続く余波

ミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない。米国のアイスクリーム店は「アイスクリーム一生分」を用意して快挙をたたえようとしているようだ。

リウの出身地、カリフォルニア州で店舗を展開するアイスクリーム店「フェントンズ・クリーマリー」は公式インスタグラムに「アリサ・リウ、アイスから世界の舞台へ。君は我々のコミュニティに影響を与え続けてくれている。オークランドにとって、なんて素晴らしい功績であり、なんて素晴らしい瞬間だろうか」とつづった。

さらに「アイスクリーム一生分？ 我々は本気だ」との言葉もあり、チェーンを挙げてのお祝いを目指しているようだ。

「お祝いの準備が出来たら、フェントンズ・クリーマリーで凱旋パーティーを開催しよう。サンデーも用意してあるよ」

リウは今回の五輪で、日本の選手たちと健闘を称えあう姿が話題に。金と黒が年輪のようになった独特のヘアスタイルや、前歯に仕込んだピアスなどファッションでも注目されている。母国アメリカへの凱旋は大騒ぎとなりそうだ。



（THE ANSWER編集部）