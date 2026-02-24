元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演し、共演を希望していた俳優を明かした。

5月に上演される舞台「はがきの王様」（5月14〜24日、下北沢・本多劇場）で、深夜ラジオ番組へネタを投稿する“はがき職人”だった過去がある主人公を演じる。

ラジオパーソナリティー役で共演するのはテクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧で、松岡は「ご一緒したこと1回もなくて、お芝居してみたかった」と共演を望んでいたことを告白。対面するのも初めてで「こないだ“はじめまして”だもん。歌番組でご一緒したことあるかもしれないけど、歌番組って話しないじゃない。飲み屋でも会ったことないですよねって言って、初めてだね〜って」と会話を振り返った。

会場の本多劇場に出演するのも初めてで「本多劇場に立ってみたかった、何十回も見に行ってるから」と思い入れを明かす。

舞台に出演するのはSTARTO ENTERTAINMENTを退社し1月に独立後初めてとなるが、「楽しみだね、何回飲みに行くんだろうね。メンバーも楽しいメンバーだし」と心待ちにしていた。