Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、“ティザームービー”公開 “現代の寓話の主人公”として再解釈した世界観
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、28日発売の『Numero TOKYO』（ヌメロ・トウキョウ／e＝アキュート・アクセント付き）2026年4月号特装版カバーに初登場。 発売に先駆け、ティザームービーが公開された。
【動画】「美しい…」“現代の寓話の主人公”として再解釈した世界観…Mrs. GREEN APPLE・大森元貴“ティザームービー”公開
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「THE ART OF MOTOKI OHMORI」と題し、大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈。美しくモードなヴィジュアルとともに、大森の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューも掲載。
大森の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたってひも解いていく。
