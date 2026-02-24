獲物はまさかの「豆腐パック」？ 猫の野性をどこかに忘れてきた、愛猫とのシュールな日常
愛猫と過ごす何気ない日常の中で、「どうして猫ってこうなんだろう？」と首をかしげたくなる瞬間はありませんか？
こちらは真剣なのに、猫はどこか他人事。通じ合えたと思った瞬間に、あっさりと裏切られる--。そんな「かみ合わなさ」こそが、猫と暮らす醍醐味かもしれません。
「名前を呼んでも無視するのは、実は確信犯だった？」「獲物として持ってきたのは、まさかの豆腐パック？」
本記事では、歌人・仁尾智さんの著書『猫のいる家に帰りたい』（辰巳出版）より、思わず「うちも同じ！」と膝を打ちたくなる、猫と人間の愛おしき“すれ違い”を短歌とエッセイでお届けします。
【画像】豆腐パックをくわえた猫、名前を呼んでも無視する猫…小泉さよさんが描く、愛おしすぎる「猫との日常」
ももクロもAKBも見分けられない」
十五年ほど前のこと。その頃妻の実家で飼っていた「モモ」という猫が、何ヶ月も家に戻ってこなかった。（田舎なので外出自由）
みな、モモは病気にかかってしまったか、もしくは事故に遭ってしまったのだろう、とあきらめていた。（山の中なので、穴に落ちてしまったとか、カラスに襲われたとか、そういう「事故」）
ある日、義母から妻に連絡があり、半年ぶりにモモが帰ってきた、という。モモは特に弱ってもおらず、当たり前のように戻ってきたらしい。
その話を聞いて、僕は（その猫、本当にモモなのか？）と疑った。モモは（こういうと失礼だけれども）なんの変哲もない黒白猫だ。義母の「モモであってほしい」という願望が、似た猫をモモだと勘違いさせているのではないか。そもそも柄の似た猫の見分けなんてつくわけがない、と本気で思っていた。まだ自分で猫を飼い始めて日も浅く、よくわかっていなかったのだ。
今ならその愚かしさがわかる。一緒に暮らしていた猫であれば、どんなに似ていても絶対にわかる。柄や尻尾の長さ、曲がり方、声や鳴き方、歩き方、振る舞いを見れば、わからないわけがない。
当時の僕に疑いの目をかけられた義母とモモに、この場を借りて謝りたい。ごめんなさい。
ほめてほめてという顔で
何か不穏なものをくわえて」
まだ実家暮らしだった三十年ほど前、「みいや」という猫を飼っていた。みいやは、家の周りを巡回するのが日課だった。台所の窓から出ていき、一時間ほどするとその窓から帰ってくる。
みいやが変な声で鳴きながら帰ってきたときは、家族に緊張が走る。そういうときは、必ず獲物（虫やトカゲやスズメなど、だ）をくわえているからだ。それをまたすごく得意げに床に置く。僕は、猫の野性をみいやから学んだ。
現在は完全室内飼いなので、そのようなこともなく、せいぜいオモチャをくわえてくるくらいだ。
ある日のこと。我が家の猫が、見慣れないものをくわえて、うれしそうに歩いてきた。一瞬、みいやの記憶がよみがえり、ひるむ。……まさか生き物？
恐る恐るくわえているものを見ると、それは豆腐の空きパックだった。その猫は、以降もたびたびキッチンから豆腐の空きパックをくわえて持ってきた。なぜ豆腐の空きパックだけを「獲物」とみなしていたのかは、よくわからない。
そんな猫を微笑ましく思うのと同時に、少し申し訳なく思う。
「狩りができない代わりに、寝床とごはんは一生保証するから」と、言い訳するような気持ちになってしまうのだ。
話しかけても横顔のまま」
なぜ僕は、猫に話しかけてしまうのだろう。
猫は、人間の言葉をあまり理解していない、と思っている。
思っているにも関わらず、毎日、当たり前のように猫に話しかけている。日中の話し相手が猫しかいない、ということもあるだろう。
試しに、自分が猫にどんな声をかけているか、意識して過ごしてみた。
「水、替えてくるから、ちょっと待ってて」「身体、どこも痛くない？」「かつお節、ぶちまけたの誰？」
「ちゃんとあげるから、ちょっと待ってて！」「何、その格好？」「すごいね！」「もういらないの？ あとで欲しいって言ってもないからね？」「寝るの？」「まだ、そんなところに飛び乗れるんだ」「かわいいねぇ」「これ、もう飽きちゃったの？」「誰が吐いた？」……。
書き出してみると、驚くほど他愛もない。まあ、猫に世界情勢について語り出したり、家庭内不和を打ち明け始めたりしたら、そのほうが深刻だ。のんき過ぎるくらいがちょうどいい。
もちろん猫は、みんな面倒くさそうに少し耳や尻尾を動かしたり、上目遣いで僕を見たり、完全に無視したりするだけだ。
それでもいい。いや、むしろそれがありがたくて、また話しかけてしまうのだ。
この無反応さのわけを知りたい」
以前、こんな短歌を作ったことがある。
名を呼ぶと尻尾で答える猫がいる
妻を呼んでも答えちゃうけど
つまり「猫は自分の名前なんてわかっていないでしょ」と思っていたのだ。尻尾で反応してくれる猫はまだマシで、名前を呼んでも無反応な猫がほとんどな印象だった。
ある日、猫は自分の名前を聞き分けている、という論文が発表されたことを知り、愕然とした。そんなはずはない。
先日、当連載のイラスト担当の小泉さんにこの話をしたら「ああ、そのニュース、何かで読みました。そりゃそうでしょう、当たり前ですよね」と、僕とはまったく逆の反応で、また愕然とした。
だって考えてみてほしい。これまでに何匹の猫と出会い、何万回猫の名前を呼んだだろう。猫が自分の名前を聞き分けているとすると、名前を呼ぶ僕のことを「ああ、この人に呼ばれているな……」と理解しながら、あえての、あの無視であり、あの完璧な無反応、ということになる。マジか。あんなナチュラルな聞こえないふりができるなんて。僕も見習いたい。
でも名前がわかるからといって、逐一反応されても困るのだ。反応が薄いからこそ、僕はまた用もないのに猫の名を口にすることができるのだから。
仁尾智 プロフィール
1968年生まれ。歌人。1999年に五行歌を作り始める。2004年「枡野浩一のかんたん短歌blog」と出会い、短歌を作り始める。『猫びより』（辰巳出版）で「猫のいる家に帰りたい」、姉妹誌『ネコまる』（同）で「猫の短歌」を連載中。著書に『猫のいる家に帰りたい』、『これから猫を飼う人に伝えたい11のこと』（ともに辰巳出版）など。
公式サイトhttp://kotobako.com
小泉さよ プロフィール
1976年東京都生まれ。おもに猫を描くフリーイラストレーター。東京芸術大学卒業、同大学院修了。著書に『猫ぱんち―二匹の猫との暮らし―』『和の暮らし』『もっと猫と仲良くなろう！』『さよなら、ちょうじろう。』『うちの猫を描こう！』など。最新刊は『ねこの描き方れんしゅう帖』（日東書院本社）。
公式サイトhttp://www.sayokoizumi.com(文:仁尾 智)
こちらは真剣なのに、猫はどこか他人事。通じ合えたと思った瞬間に、あっさりと裏切られる--。そんな「かみ合わなさ」こそが、猫と暮らす醍醐味かもしれません。
「名前を呼んでも無視するのは、実は確信犯だった？」「獲物として持ってきたのは、まさかの豆腐パック？」
本記事では、歌人・仁尾智さんの著書『猫のいる家に帰りたい』（辰巳出版）より、思わず「うちも同じ！」と膝を打ちたくなる、猫と人間の愛おしき“すれ違い”を短歌とエッセイでお届けします。
半年ぶりに帰宅した愛猫は「本物」か？「黒猫は見分けられても
ももクロもAKBも見分けられない」
十五年ほど前のこと。その頃妻の実家で飼っていた「モモ」という猫が、何ヶ月も家に戻ってこなかった。（田舎なので外出自由）
みな、モモは病気にかかってしまったか、もしくは事故に遭ってしまったのだろう、とあきらめていた。（山の中なので、穴に落ちてしまったとか、カラスに襲われたとか、そういう「事故」）
ある日、義母から妻に連絡があり、半年ぶりにモモが帰ってきた、という。モモは特に弱ってもおらず、当たり前のように戻ってきたらしい。
その話を聞いて、僕は（その猫、本当にモモなのか？）と疑った。モモは（こういうと失礼だけれども）なんの変哲もない黒白猫だ。義母の「モモであってほしい」という願望が、似た猫をモモだと勘違いさせているのではないか。そもそも柄の似た猫の見分けなんてつくわけがない、と本気で思っていた。まだ自分で猫を飼い始めて日も浅く、よくわかっていなかったのだ。
今ならその愚かしさがわかる。一緒に暮らしていた猫であれば、どんなに似ていても絶対にわかる。柄や尻尾の長さ、曲がり方、声や鳴き方、歩き方、振る舞いを見れば、わからないわけがない。
当時の僕に疑いの目をかけられた義母とモモに、この場を借りて謝りたい。ごめんなさい。
「不穏な獲物」をくわえてきた愛猫……まさかの“戦利品”の正体は？「猫がくる
ほめてほめてという顔で
何か不穏なものをくわえて」
まだ実家暮らしだった三十年ほど前、「みいや」という猫を飼っていた。みいやは、家の周りを巡回するのが日課だった。台所の窓から出ていき、一時間ほどするとその窓から帰ってくる。
みいやが変な声で鳴きながら帰ってきたときは、家族に緊張が走る。そういうときは、必ず獲物（虫やトカゲやスズメなど、だ）をくわえているからだ。それをまたすごく得意げに床に置く。僕は、猫の野性をみいやから学んだ。
現在は完全室内飼いなので、そのようなこともなく、せいぜいオモチャをくわえてくるくらいだ。
ある日のこと。我が家の猫が、見慣れないものをくわえて、うれしそうに歩いてきた。一瞬、みいやの記憶がよみがえり、ひるむ。……まさか生き物？
恐る恐るくわえているものを見ると、それは豆腐の空きパックだった。その猫は、以降もたびたびキッチンから豆腐の空きパックをくわえて持ってきた。なぜ豆腐の空きパックだけを「獲物」とみなしていたのかは、よくわからない。
そんな猫を微笑ましく思うのと同時に、少し申し訳なく思う。
「狩りができない代わりに、寝床とごはんは一生保証するから」と、言い訳するような気持ちになってしまうのだ。
猫飼いなら誰もが経験する、あまりに他愛ない“独り言”「話しかけたくなる猫の横顔に
話しかけても横顔のまま」
なぜ僕は、猫に話しかけてしまうのだろう。
猫は、人間の言葉をあまり理解していない、と思っている。
思っているにも関わらず、毎日、当たり前のように猫に話しかけている。日中の話し相手が猫しかいない、ということもあるだろう。
試しに、自分が猫にどんな声をかけているか、意識して過ごしてみた。
「水、替えてくるから、ちょっと待ってて」「身体、どこも痛くない？」「かつお節、ぶちまけたの誰？」
「ちゃんとあげるから、ちょっと待ってて！」「何、その格好？」「すごいね！」「もういらないの？ あとで欲しいって言ってもないからね？」「寝るの？」「まだ、そんなところに飛び乗れるんだ」「かわいいねぇ」「これ、もう飽きちゃったの？」「誰が吐いた？」……。
書き出してみると、驚くほど他愛もない。まあ、猫に世界情勢について語り出したり、家庭内不和を打ち明け始めたりしたら、そのほうが深刻だ。のんき過ぎるくらいがちょうどいい。
もちろん猫は、みんな面倒くさそうに少し耳や尻尾を動かしたり、上目遣いで僕を見たり、完全に無視したりするだけだ。
それでもいい。いや、むしろそれがありがたくて、また話しかけてしまうのだ。
猫は名前を理解していた!? 飼い主が悟った「完璧すぎる無視」の真相「猫が名を理解しているならば
この無反応さのわけを知りたい」
以前、こんな短歌を作ったことがある。
名を呼ぶと尻尾で答える猫がいる
妻を呼んでも答えちゃうけど
つまり「猫は自分の名前なんてわかっていないでしょ」と思っていたのだ。尻尾で反応してくれる猫はまだマシで、名前を呼んでも無反応な猫がほとんどな印象だった。
ある日、猫は自分の名前を聞き分けている、という論文が発表されたことを知り、愕然とした。そんなはずはない。
先日、当連載のイラスト担当の小泉さんにこの話をしたら「ああ、そのニュース、何かで読みました。そりゃそうでしょう、当たり前ですよね」と、僕とはまったく逆の反応で、また愕然とした。
だって考えてみてほしい。これまでに何匹の猫と出会い、何万回猫の名前を呼んだだろう。猫が自分の名前を聞き分けているとすると、名前を呼ぶ僕のことを「ああ、この人に呼ばれているな……」と理解しながら、あえての、あの無視であり、あの完璧な無反応、ということになる。マジか。あんなナチュラルな聞こえないふりができるなんて。僕も見習いたい。
でも名前がわかるからといって、逐一反応されても困るのだ。反応が薄いからこそ、僕はまた用もないのに猫の名を口にすることができるのだから。
仁尾智 プロフィール
1968年生まれ。歌人。1999年に五行歌を作り始める。2004年「枡野浩一のかんたん短歌blog」と出会い、短歌を作り始める。『猫びより』（辰巳出版）で「猫のいる家に帰りたい」、姉妹誌『ネコまる』（同）で「猫の短歌」を連載中。著書に『猫のいる家に帰りたい』、『これから猫を飼う人に伝えたい11のこと』（ともに辰巳出版）など。
公式サイトhttp://kotobako.com
小泉さよ プロフィール
1976年東京都生まれ。おもに猫を描くフリーイラストレーター。東京芸術大学卒業、同大学院修了。著書に『猫ぱんち―二匹の猫との暮らし―』『和の暮らし』『もっと猫と仲良くなろう！』『さよなら、ちょうじろう。』『うちの猫を描こう！』など。最新刊は『ねこの描き方れんしゅう帖』（日東書院本社）。
公式サイトhttp://www.sayokoizumi.com(文:仁尾 智)