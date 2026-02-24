大阪市24区で「高級住宅地」といえば？ 2位は「天王寺区」、では1位は？【2026年最新】
街を歩いていると、「ここは間違いなく高級住宅街だろうな」と感じることはありませんか？ ハイグレードなマンションが立ち並び、美しく整備された街を目にすると、思わず「こんな素敵な場所に住んでみたいな」と憧れを抱いてしまいますよね。
All About編集部は2026年2月2日〜3日にかけて、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「高級住宅地」について聞いてみました。
【全結果】大阪市24区で「高級住宅地」だと思うエリアランキング
回答者からは、「あべのハルカスのイメージが強く、色々なものが高いイメージがある」（20代女性／神奈川県）、「再開発が進んでいることもあって商業施設だけでなくタワーマンションなどの建築も同時に進んでいる。以前までは難波・梅田の2強となっていたが、天王寺も買い物エリアとして賑わっているのも大きい」（30代男性／大阪府）、「特に真法院町の地価がすごいって思う」（40代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは、「利便性がよく、あらゆる商業施設が充実しているから」（30代女性／大阪府）、「結局梅田あたりが1番土地が高そう」（40代女性／兵庫県）、「梅田や天満など、新開発が進んでいて、マンションがどんどん建っているイメージがあるから」（50代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
一方、2位の天王寺区は大阪きっての文教地区。教育環境がよく、歴史ある寺社が密集していて、実際に富裕層も多く住んでいます。あべのハルカスがある天王寺駅周辺はJRや私鉄など複数の路線が乗り入れ交通アクセス面で優れ、百貨店や商業施設もそろっていて買い物にも便利です。
大阪に詳しいシカマアキさん「再開発で地価も高騰」1位の北区には大阪駅（JR）／梅田駅（地下鉄・私鉄）という大阪最大のターミナルがあり、大型商業施設やオフィス、百貨店、そしてグラングリーン大阪のうめきた（大阪駅北地区）再開発など、今も進化し続けているエリアです。タワーマンションの建設ラッシュで地価も家賃も高騰しているため、それでも住める人々を見ると「高級」というイメージを持つのでしょう。
