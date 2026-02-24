ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 西新1丁目3番付近（2月24日午… 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 西新1丁目3番付近（2月24日午後9時24分ごろ） 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 西新1丁目3番付近（2月24日午後9時24分ごろ） 2026年2月24日 21時32分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、24日午後9時24分ごろ、福岡市早良区西新1丁目3番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市城南区で厚労省名乗り「保険内容の確認で氏名と生年月日教えて」 住民の携帯に不審電話 個人情報聞き出す 福岡市西区で小学生男児が見知らぬ男性から「今から雨が降る。お母さんに頼まれたから車に乗って」と声をかけられ、腕をつかまれる 室見が丘3丁目付近の路上で暴行事案 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 射出成形機, 京王線, デイサービス, フローリング, 伊東市, ダイス, 慰霊祭, 埼玉, ホテル