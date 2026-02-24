シンガーソングライターの松山千春（70）が22日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪で、感動した選手を明かした。

松山は「オリンピック競技に出てくれた選手の皆さんには、ありがとうと言いたいですね。メダルを獲られた方も獲れなかった方、日本人選手団だけじゃなく、世界各地から出てこられた選手たちに、本当にありがとうと思うわな」と語った。

さらに「考えてみてくれ。オリンピックで金メダルを獲るってことは、人類の中の一番っていうことだから。その種目においてな。凄いことだよな。銀とか銅は2番、3番なんだから。もちろん4年に1度だから、その時に合わせる」と、五輪にピークを持って来ることの難しさにも言及した。

また、「やっぱり、りくりゅうペアだろ。フィギュア」と、フィギュアスケートのペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の名前を挙げ、「あのショートでのミスをフリーで取り返して、金メダル。いや、本当に感動したな。素晴らしい出来栄えだったなあと。フィギュアなんかやったことない俺でさえ、そう思うわけだからな。本当にみんなありがとうございました」と感謝し、“りくりゅう”がフリーで使用した楽曲、映画「グラディエーター」から「Nelle Tue Mani（Now We Are Free）」を流した。