鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第５話が２２日に放送された。

落命したと思われた警視庁捜査一課刑事・儀堂歩（鈴木亮平）が、儀堂にリブートした早瀬儀堂（鈴木亮平２役）と対峙。信じていいのか、本物儀堂は黒幕は幸後一香（戸田恵梨香）だと言う。

警視庁の儀堂ロッカーにあったパソコンや、そのパソコンにあったメール、トランクルームの現金や早瀬夏海（山口紗弥加）の所持品など、本物儀堂が犯人であることを示す物証も、幸後一香が仕組んだ罠だと主張した。

中身が偽造されたパソコンが自分のロッカーにあったこと知った本物儀堂は「警察には俺以外にも合六の犬が潜んでいる。俺も知らない」と、警視庁に合六亘（北村有起哉）のスパイがいると言った。

「そいつがパソコンを仕込んだんだ」とも。

捜査一課上司の三上章大（池田鉄洋）や、部下の足立翼（蒔田彩珠）も怪しく映るが…。

第３話で早瀬儀堂が、存在を知らなかったロッカーを開け、偽造パソコンを発見していたが、その直前、捜査一課から出かけようとした早瀬儀堂を追って部下の寺本恵土（中川大輔）が「あっ、主任！これ失くしたって言ってたロッカーの鍵です。総務から届いてました」と渡していた。

ネットでも「そもそもあのロッカーの鍵を 偽儀堂（早瀬）に渡したのは…」「ロッカーの鍵を持ってた寺本が犬確定かな？」「合六の部下って寺本？」と驚きが投稿された。