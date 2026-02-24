本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



2/24（火）



EUR/USD

1.1710（6.73億ユーロ）

1.1735（7.34億ユーロ）

1.1765（10.0億ユーロ）

1.1770（7.21億ユーロ）

1.1780（5.60億ユーロ）

1.1850（10.0億ユーロ）

1.1950（11.0億ユーロ）



USD/JPY

155.00（8.58億ドル）



GBP/USD

1.3300（7.28億ポンド）

1.3500（11.0億ポンド）

1.3650（8.29億ポンド）



ユーロドルは1.17ドル台に設定が集中、1.1765には10億ユーロの大規模設定

ドル円は155.00に8.58億ドルのピンポイント設定

ポンドドルは1.3500に11億ポンドの大規模設定

