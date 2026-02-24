本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/24（火）
EUR/USD
1.1710（6.73億ユーロ）
1.1735（7.34億ユーロ）
1.1765（10.0億ユーロ）
1.1770（7.21億ユーロ）
1.1780（5.60億ユーロ）
1.1850（10.0億ユーロ）
1.1950（11.0億ユーロ）
USD/JPY
155.00（8.58億ドル）
GBP/USD
1.3300（7.28億ポンド）
1.3500（11.0億ポンド）
1.3650（8.29億ポンド）
ユーロドルは1.17ドル台に設定が集中、1.1765には10億ユーロの大規模設定
ドル円は155.00に8.58億ドルのピンポイント設定
ポンドドルは1.3500に11億ポンドの大規模設定
