SOPHIA松岡充、「何年かに一度」の“浴衣＆女装”姿を披露「か…可愛すぎるぅ〜」「ビジュがやばいです」
SOPHIAの松岡充（54）が24日までに、自身と劇作家・俳優の丸尾丸一郎（48）によるプロジェクト「Vol.M」の公式Xに登場。「何年かに一度」という、浴衣姿での“女装”を披露した。
【写真】「ビジュがやばいです」レアな“浴衣＆女装”姿で2ショットを披露した松岡充＆丸尾丸一郎
投稿では、ともに浴衣姿の松岡と丸尾が、仲良く腕を組みおちゃめな表情を見せる2ショットが公開された。また松岡自身もこのポストを引用し、「何年かに一度の“ミツコ”」とコメントを添えた。
この投稿にファンからは「か…可愛すぎるぅ〜」「みつこ可愛すぎるー ビジュがやばいです」「めちゃめちゃ可愛いっ」などのコメントが寄せられている。
