2月24日の「踊る！さんま御殿!!」にて「どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭」を放送。大怪我からの奇跡的な復活を遂げた友風が、結婚し子どもがいることを初めて明かした。

前半の「人気力士のお悩み告白」には、9名の人気力士らが登場。最初のトークテーマ「これって私だけ？と思う悩み事」では、若元春が、巡業続きの生活ゆえ「3歳の娘が初めてしゃべった瞬間や初めて立った瞬間は全部見逃している」と残念そうに語った。一方、6月に披露宴を控えた阿炎は、左手の指輪を誇らしげに掲げながら、さんまに「出席よろしくお願いします！」とちゃめっ気たっぷりにアピール。続いて、独身の一山本にさんまが「デートできないでしょ」と言うと、一山本は「そうですね」と即答するも、隣に座る若元春から「いやいや、ずっと彼女いないでしょ」とバラされてしまう。宇良は「現役中に結婚は考えられない」とストイックな姿勢を見せるが、「彼女ができたらやせてしまう」という理由に、スタジオ中が大爆笑。続けて、「恋人は？」と問われた友風が、「僕は、あの……」と言葉に詰まりながら、「結婚してますけど、今初めて公の場で言いました」と告白。さらに、「若元春関の気持ちすごくわかります」と口にし、横綱審議委員を務める紺野美沙子が「お子さんも!?」と驚きの声を上げた。周囲にもあまり言っていなかったというこの突然の発表に、ゲストの力士たちも唖然。友風は、妻について「3歳年下で、熊本の、ものすごく気の強い女性」、子どもについて「来月2歳になる子どもと、6月に新たに子どもが生まれる」と報告。さんまが「カットするか？」と気遣う場面もあったが、友風は「この機会に」と公表を決意。スタジオは温かな拍手に包まれた。