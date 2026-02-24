ロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始から今年2月24日で、丸4年です。

島原市では、ウクライナ人の女性らが平和への願いを込めた “黄色いハンカチ” を掲げました。

ウクライナ出身、現在は島原市で暮らすグリニェンコ・オレナさん。

島原鉄道の列車に乗って向かうのは…

願い事を書いた黄色いハンカチで知られる大三東駅です。

青い有明海を背景に黄色いハンカチがたなびく様子が、ウクライナの国旗を思い起こさせることもあり、2023年から毎年、有志でハンカチを掲げています。

今年は約40人が参加し、ウクライナの “一日も早い平和” を願いました。

（ウクライナ出身 グリニェンコ・オレナさん(42)）

「ことし戦争が終わるのではないかという気持ちがある。

早く戦争が終わってほしい。それしか思わない。平和な世界になってほしい」

ウクライナ出身で長崎鶴洋高校3年のエゴール・チュグンさんと、長崎大学大学院で学んだアナスタシア・ストラシコさんから託された “黄色いハンカチ” も掲げられました。

もちろん、それぞれの平和へのメッセージが記されています。

ウクライナは今も、連日のようにロシアから攻撃が続いています。

発電所が破壊され、極寒の中停電が続くなど、厳しい市民生活は終わりません。

アメリカのシンクタンク「戦略国際問題研究所」は、ロシア軍の死者数は最大32万5000人。ウクライナ軍の死者数は10万～14万人にのぼると推計しています。

黄色いハンカチを掲げたあと、座談会も開催。

グリニェンコさんは、故郷であるウクライナのスムイ州の状況を、現地から送られてきた動画などで紹介しました。

（ウクライナ出身 グリニェンコ・オレナさん(42)）

「毎日、何回もサイレンが鳴ったり、(軍事用)ドローンが飛んだりする。普通のこと」

会では、ウクライナの国旗と同じ黄色と青に和ろうそくを色付けし、灯かりをともして黙とうを捧げました。

また最後は国歌を斉唱し、故郷に残った人々のことを思い、強く平和を願いました。