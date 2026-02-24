黒崎さん（山中柔太朗）「ヤキモチなんてかわいすぎて困ります」 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第8話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の第8話が、きょう24日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】急接近！ドキドキのスケートデート
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
小春は、恋愛経験ゼロの小説家・黒崎さんに勇気を出して告白し、晴れて恋人同士に。すると、猪突猛進の黒崎さんは「恋人になりましたので、お迎えにまいりました」と、さっそく学校まで小春を迎えに来てしまう。
恥ずかしい気分の小春をよそに、黒崎さんは小春の親友・美香（上原あまね）と莉々（中山碧瞳）と楽しそうにおしゃべり。大好きな友達と仲良くしてくれるのはうれしいけれど、仲良すぎるのはちょっと。ついヤキモチを焼いてしまう小春に、「ヤキモチなんてかわいすぎて困ります」と黒崎さん。ドキドキしたり、嫉妬したり、初めての感情が次々に湧いてくる小春は、彼氏ができたことを改めて実感する。そんな小春の初恋に暗雲が立ち込める。
小春を家まで送り届けた黒崎さんは、おにぎり屋さんでアルバイトをしている弟・唯央（大西利空）と鉢合わせる。驚く黒崎さんに、唯央はイタズラな笑みを浮かべ、「小春ちゃん、ごめん。兄さんをびっくりさせたくて黙っていたけど、俺、弟なの」と明かす。２人が兄弟だと知った小春は大混乱。途端に黒崎さんは「唯央くんのこと、よろしくお願いします」と言い残して帰ってしまう。
唯央から「兄さんとうまくいってなくて。また昔みたいに仲良くしたいだけなのに」と相談を受けた小春は、黒崎さんと唯央の仲を取り持とうとして、２人をアイススケートに誘う。
コミュ力の高い頭脳明晰な弟が、ついに本性を現す。ピュアな2人の恋に波乱が待ち受ける、新展開となる。
