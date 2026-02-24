卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが２４日に自身のインスタグラムを更新。キャスターとして関わったミラノ・コルティナ五輪を振り返った。

「ミラノ・コルティナオリンピックが閉幕 私はキャスターとして関わらせていただきました」。石川さんはニット帽や手袋をつけ、雪の中で取材を行う様子をおさめた写真を添えて報告。「選手の皆さんはもちろんのこと、支える側、応援する側にとっても特別な舞台なのだと、立場が変わった今、改めて気づくことも多くありました。そして、どんな状況でも真摯にインタビューに応えてくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。事前取材などを通してより深く知った競技や、好きになった競技がたくさんありました４年後の活躍が今から楽しみです。心震える感動をありがとうございました」と思いをつづった。

この投稿にファンからは「五輪取材本当にお疲れ様でした！」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「白が似合いますね」「中継での活躍、たくさん見ました」「選手に対してのリスペクトが感じられとても良かったです」「雪の白さが石川さんの美しきを引き立てていました」などの声が寄せられている。